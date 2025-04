La triplette de Renault se dévoile en Angleterre

C'est à Birmingham en Angleterre que Renault a choisi de révéler en première mondiale ses prochains véhicules utilitaires électriques. Ils s'appellent Estafette, Goelette et Trafic et viennent donc d'effectuer leur première sortie publique dans le cadre de ce réputé salon anglais des véhicules utilitaires. Ces trois véhicules, déjà découverts en images voici quelque temps, sont en tout cas bien en avance sur leur calendrier de sortie puisque les lancements n'auront pas lieu avant la seconde partie de l'année 2026.

Cette première mondiale a été l'occasion pour Renault de distiller quelques informations supplémentaires sur ces trois véhicules, qui partagent plusieurs caractéristiques communes. Ils sont ainsi réalisés sur une même plateforme, de type skateboard. Les batteries en 800 volts sont installées sous le plancher et cette puissance permet une recharge très rapide puisque 80 % d'autonomie peut être récupéré en 20 minutes. Quant au moteur, placé sur l'essieu arrière, il développe 150 kW, soit environ 205 chevaux. A bord, la planche de bord se caractérise par une orientation très nette vers le conducteur, reprenant ce qui a été fait sur le Renault Master.

Deux tailles de batterie

Le futur Trafic E-Tech sera proposé en deux longueurs, 4,87 m ou 5,27 mètres. Il mesurera donc 20 centimètres de moins en longueur que l'actuel Trafic. Il fera 1,90 m de haut, lui laissant l'accès à la plupart des parkings souterrains. Deux capacités de batterie seront proposées apportant une autonomie de 350 ou 450 kilomètres.

La Goelette, qui s'écrit bien sans accent, sera en fait la version châssis-cabine du Trafic E-Tech. Ce véhicule sera proposé en sortie d'usine avec benne basculante ou caisse mais ce châssis pourra accepter de nombreux équipements et carrossage.

Spectaculaire voire impressionnante, l'Estafette est un véhicule inédit dans le monde des utilitaires. Réalisé sur l'empattement long uniquement, ce fourgon pensé et conçu pour la livraison urbaine mesure 5,27 m de long pour 1,90 m de large et… 2,60 mètres de haut, ce qui lui confère cette silhouette particulière, haute et étroite. Pourquoi faire si haut ? Pour avoir un maximum de volume utile, ici plus de 9 m3, et pour faciliter la vie des livreurs qui peuvent aisément tenir debout dans la zone cargo. Son autonomie annoncée sera de 270 ou 350 kilomètres selon la talle des batteries.