Les prochains utilitaires Renault s’appelleront Estafette et Goélette…

Du côté des voitures particulières, il y a la R5 et la R4. Du côté des utilitaires, Renault confirme ce "demain s'écrit comme hier" avec l’Estafette, la Goelette et le Trafic. Ces trois nouveaux véhicules utilitaires totalement électriques seront commercialisés dès l'an prochain. Tous sont développés par Flexis, une entreprise regroupant Renault, Volvo Group et CMA CGM. Les trois nouveautés répondront chez Renault aux noms d’Estafette, de Goelette et de Trafic. Et tous trois seront assemblés, comme l'actuel Trafic, dans l'usine normande de Sandouville.



Par ordre d’apparition, l'Estafette est le plus grand de tous. Cet imposant utilitaire, dont on a pu découvrir la version concept car au Mondial de Paris, est haut de 2,60 mètres et long de 5,27 mètres. Il se destine à la livraison urbaine et entend faciliter la vie des chauffeurs livreurs en rendant les déplacements à bord plus sûr et plus simple, notamment grâce à la porte intérieure coulissante entre la cabine et la zone cargo. Dans le même ordre d'idée, un rideau arrière vient prendre la place des portes battantes habituelles sur les utilitaires.

De son côté, le prochain fourgon moyen électrique s’appellera Trafic e-Tech… comme celui actuellement sur le marché. « Avec un porte-à-faux avant réduit et un empattement allongé, les roues sont positionnées aux extrémités pour maximiser l’espace intérieur tout en conservant un rayon de braquage équivalent à celui d’une Renault Clio », explique Renault. Ce fourgon électrique restera sous la barre fatidique des 1,90 mètre, lui autorisant l'accès à la plupart des parkings souterrains. Soulignons que ce prochain Trafic électrique ne sera pas décliné en version thermique, et c'est donc l'actuel Trafic Diesel qui poursuivra sa carrière.

Dernière vedette de cette annonce, l'apparition de la Goelette, qui n'est autre que la version châssis cabine du prochain Trafic E-Tech électrique. Elle sera déclinée en plusieurs versions, caisse grand volume, benne et châssis cabine permettant de multiples adaptations et acceptant de nombreux équipements.

Les dates de commercialisation précises de ces nouveaux véhicules n'ont pas encore été communiquées.