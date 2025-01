Voici les nouveaux fourgons électriques de Renault (et de Volvo Trucks)

Après le démonstrateur exposé au Mondial de l’Automobile de Paris 2024 sur le stand du groupe Renault, la nouvelle génération d’utilitaires électriques conçus par la co-entreprise Flexis prend sérieusement forme. Montée par Renault (actionnaire à 45%), Volvo Trucks (actionnaire à 45%) et le spécialiste du transport CMA-CGM (actionnaire à 10%), Flexis vise à concevoir des fourgons électriques reposant sur une plateforme commune et reprenant le principe du sacro-saint « SDV » (véhicule défini par le logiciel).

Dans un contexte où les experts tablent sur une explosion du nombre de colis livrés partout dans le monde ces prochaines années, cette nouvelle famille d’utilitaires doit permettre aux professionnels de ces services de pouvoir compter sur des véhicules connectés, faciles à exploiter et respectueux de l’évolution des normes européennes. Ça, c’est évidemment pour la théorie car il faudra que les flottes d’entreprises en question puissent s’accommoder de véhicules électriques avec tout ce que cela implique en matière de coûts d’achat (ou de location), d’infrastructures de charge et de compatibilité avec les missions.

Trois variantes présentées

Flexis vient de dévoiler trois variantes de véhicules différentes : le gros « Step-In Van » ressemblant à la maquette exposée au dernier Mondial de Paris, long de 5,27 mètres pour 1,9 mètre de large et 2,6 mètres de haut. Il promet une charge utile de 1,7 tonne.

Le Panel Van, quant à lui, mesure 4,87 mètres de long (ou 5,28 mètres dans sa version XXL). Il se limitera à 1,9 mètre de haut ce qui lui permettra de circuler plus facilement en ville et dans les endroits à la hauteur limitée, avec 1,2 tonne de charge utile. Le Cargo Van, enfin, reprend la même cabine avec un compartiment arrière séparé à la façon d’un petit camion.

Flexis annonce un moteur électrique de 217 chevaux et deux types de batterie : des LFP offrant 350 km d’autonomie WLTP et des NMC avec 450 km d’autonomie WLTP. Ce qui, à 130 km/h sur l’autoroute, donnera plutôt entre 150 et 250 km d’autonomie maximale en théorie. Heureusement, l’architecture à 800 volts permettra de passer de 20 à 80% de charge en 18 minutes seulement. Rendez-vous en 2026 pour découvrir les versions définitives.