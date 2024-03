Renault et Volvo créent Flexis, une entreprise de fourgons électrique

Six mois après s’être engagés dans la création d’une future entreprise commune, les groupes Renault et Volvo viennent d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires pour le lancement officiel de leur coentreprise Flexis SAS. Cette nouvelle structure aura pour but de produire les futurs VUL électriques destinés aux acteurs de la livraison urbaine et périurbaine et du dernier kilomètre. Chacun des deux acteurs investira 300 millions d’euros sur les trois prochaines années afin de mettre en place la structure industrielle. Par ailleurs, CMA-CGM, a confirmé son intérêt pour un investissement stratégique pouvant aller jusqu’à 120 millions d’euros dans Flexis.

Le début de la production est prévu pour 2026

La coentreprise sera chargée de développer une nouvelle génération de fourgons électriques plus performants. Basée en France, elle devrait démarrer sa production en 2026 grâce à une nouvelle plateforme Software Defined Vehicle (SDV) permettant d'adapter différents modules de carrosserie pour un faible coût avec des services dédiés notamment à destination des entreprises.