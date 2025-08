Quand des élus écolos s'en prennent aux voitures de collection

Cela devait bien finir par arriver : les rassemblements de voitures de collection sont désormais dans le viseur des écologistes, ainsi qu’on a récemment pu l’observer à Clisson (44) alors que se profile la cinquième édition du Clisson vintage, un festival biennal consacré aux Volkswagen anciennes qui se tiendra du 22 au 24 août.

Les élus écologistes d’opposition municipale réclament qu’une étude d’impact environnemental soit intégrée à la convention liant la ville aux organisateurs, comme cela se fait il est vrai pour d’autres événements, à commencer par le célèbre Hellfest.

Tout en assurant n’avoir rien contre ce festival automobile « au succès croissant », les élus disent s’étonner de ne trouver aucun objectif de bilan carbone lié à la manifestation. « Il s’agit d’une démarche de bon sens citoyen, pas d’un débat politique», ajoute le chef de file écolo de Clisson cité par Le Figaro. «L’idée serait d’avoir une base de travail pour proposer des pistes d’amélioration, en fluidifiant par exemple l’acheminement en train des visiteurs ou en encourageant les restaurateurs ambulants à se fournir avec des produits locaux.» Pourquoi pas après tout?

Reste que du côté de la mairie, on précise que la préfecture n’a aucune exigence environnementale pour un événement de ce format. La dernière édition en 2023 avait rassemblé 1000 véhicules et 30 000 visiteurs, bien loin des 280 000 festivaliers enregistrés au Hellfest en juin 2025. Cela représente certes un bilan carbone important, surtout avec des véhicules par nature dépourvus de tout système antipollution, mais assure aussi à la ville d’appréciables retombées économiques. Rappelons qu’en octobre 2024, les élus écologistes de Clisson avaient aussi remis en cause l’existence du petit train touristique qui sillonne la ville de juin à septembre, accusé de polluer et créer des embouteillages.