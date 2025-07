Les SUV électriques de Volkswagen à des prix canons au leasing social français !

Dans la foulée de l’annonce du retour du leasing social français à partir de la rentrée 2025, les constructeurs automobiles ont annoncé leurs modèles éligibles et les formules de location correspondantes.

Pour ceux qui recherchent les véhicules électriques les moins chers en location, il faudra regarder du côté de la Citroën ë-C3 et de la Fiat Grande Panda qui démarrent toutes les deux à 95€ par mois.

Chez les SUV, Volkswagen est le roi

Du côté des SUV en revanche, aucun groupe automobile ne frappe aussi fort que Volkswagen. La marque de Wolfsburg propose son ID.4 familial à petites batteries de 52 kWh (autonomie maximale 362 km) à partir de 169€ par mois.

Chez Skoda, le nouvel Elroq compact démarre carrément à 149€ par mois dans sa version 50 (autonomie WLTP de 374 km). L’Elroq 60 (autonomie WLTP de 427 km), lui, commence à 189€ par mois.

Moins chers qu’une Renault 4 E-Tech !

A titre de comparaison, le petit SUV urbain Renault 4 E-Tech Electric demande au minimum 170€ par mois avec ses batteries de 40 kWh (autonomie WLTP de 308 km). La Mégane E-Tech ne descend pas sous les 195€ par mois.

Bref, le groupe Volkswagen propose les offres les plus compétitives du marché pour l’instant chez les SUV électriques : chez Stellantis, le Fiat 600e coûte encore moins cher (145€ par mois) mais il offre des prestations moins haut de gamme que celles de l’Elroq et de l’ID.4 à ces niveaux de prix (moins de confort et d’espace à bord). Le seul problème restera bien évidemment l’autonomie de ces modèles concernés par le leasing social, embarquant de petites batteries alors qu’ils existent aussi avec des accumulateurs bien plus gros (mais aussi plus chers).