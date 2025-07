Skoda L&K 130 : une Superb qui s’est métamorphosée pour le Tour

La Škoda L&K 130 est une version totalement réinterprétée d’une Superb Combi, passée dans les mains de 28 apprentis tchèques surmotivés. Une « Azubi Car » comme on les appelle chez Škoda - et cette dixième édition ne fait pas les choses à moitié.

Chaque année, les étudiants de la Škoda Academy conçoivent leur propre voiture. Une tradition qui sent bon le cambouis et les heures sup, mais qui accouche de projets franchement enthousiasmants, comme le Roadiaq.

Pour célébrer les 130 ans de la marque (et accessoirement rendre hommage à ses fondateurs fous de vélo, Václav Laurin et Václav Klement), ils ont jeté leur dévolu sur l’une des berlines les plus appréciées d’Europe : la Škoda Superb Combi. D’ailleurs, Skoda avait commencé par fabriquer des vélos. Sauf qu’ici, pas de break pour emmener le chien et les sacs de vacances. La L&K 130 est un véritable véhicule d’assistance cycliste. Elle perd une bonne moitié de toit pour se transformer en pick-up, gagne une lunette arrière façon utilitaire, des portes coulissantes comme un van, et un plateau de chargement extensible électriquement pour accueillir jusqu’à trois vélos de course.

Une Superb devenue… superbement cycliste

Cette livrée de la L&K 130 tape dans le clin d’œil historique : noir, rouge et doré comme les toutes premières voitures sorties des ateliers de Mladá Boleslav au début du XXe siècle. Mais parce que les jeunes aiment bien les trucs qui brillent, la calandre est rétroéclairée avec tout le spectre RGB. Une sorte de tendance saupoudrée de soirée électro.

Même le logo Laurin & Klement — d’habitude réservé aux finitions haut de gamme un peu ronflantes — s’invite sur le capot, le volant et les enjoliveurs. Une sorte de grand écart entre tradition centenaire et tuning pour vidéos Tiktok.

Une motorisation tendance mais pas 100% électrique

La L&K 130 est la première Azubi Car hybride rechargeable. Un 1.5 TSI de 150 chevaux combiné à un moteur électrique pour un total de 204 chevaux (plus efficiente que la version 272 ch). La batterie de 25,7 kWh permet à la voiture d’opérer en silence et sans émission pendant la course en se reposant sur une autonomie en tout électrique de 100 km. Parfait pour ne pas gêner le peloton qui s’évite les émanations d’échappement.

Un intérieur pensé pour les pros, et les coups de chaud

L’intérieur aussi a été repensé. Exit la banquette arrière classique : à gauche, une glacière XXL pour les bidons ; à droite, un technicien avec son écran perso pour suivre les données des coureurs. Devant, le passager dispose d’un second écran et d’une radio pour coordonner les arrêts. Des supports imprimés en 3D, des logos brodés "130 ans", un filet sous le toit pour les barres énergétiques et les pansements : tout a été prévu. Même les coloris des sièges suivent le thème rouge-noir-or.

Une leçon d’éducation à la tchéco-slovaque

Au-delà du concept ou du buzz, la L&K 130 reste une formidable vitrine pédagogique. Ce sont de vrais étudiants qui l’ont conçue, désossée, modifiée, assemblée, peinte. Pas juste une maquette pour décorer les salons. Ce projet est un test grandeur nature qui leur apprend autant la gestion de projet que le soudage, le design ou l’électrification. Et c’est aussi un joli rappel que l’industrie auto peut encore former des mains, pas juste s’appuyer sur des IA.

D’ailleurs, cette Škoda un peu folle fera son coming-out estival sur les Champs-Élysées, lors de la dernière étape du Tour de France 2025. En voilà une qui aura mérité sa petite photo à côté du maillot jaune.

La Škoda Academy, une école pour les fans d’auto

La Škoda Academy, c’est l’école de formation professionnelle interne de Škoda Auto, installée au siège historique de la marque à Mladá Boleslav (en République tchèque). Elle existe sous une forme ou une autre depuis près d’un siècle, mais a été profondément modernisée à partir de 2013. C’est cette année qu’elle est devenue officiellement la Škoda Academy.

Concrètement, il s’agit d’une école technique et industrielle qui forme chaque année des centaines d’étudiants dans les métiers liés à l’automobile : mécanique, électricité, électronique embarquée, mécatronique, design et conception assistée par ordinateur ainsi que la fabrication industrielle.

La formation peut durer 3 ou 4 ans, selon les filières, avec des cursus en alternance, un fort accent sur les compétences pratiques. Cerise sur le gâteau, le taux d’insertion est de… 100 %, puisque Škoda propose un job à tous ses diplômés.

Les Azubi Cars ou « le boss final »

Le projet Azubi Car (du mot allemand Azubi, pour "apprenti") est le projet de fin d’année emblématique de la Škoda Academy. Chaque année depuis 2014 (sauf en 2021 et 2024), un groupe d’étudiants conçoit, développe et fabrique de A à Z une voiture unique sur base d’un modèle Škoda. C’est leur vitrine technique, leur terrain de jeu et leur carte de visite professionnelle.