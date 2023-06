Skoda Roadiaq : un SUV électrique pour le camping

Chaque année, Skoda dévoile des véhicules expérimentaux plus ou moins fantasques, réalisés par les élèves de la « Skoda Academy » travaillant au sein de l’équipe de design du constructeur tchèque. Cette fois, c’est la thématique du camping-car qui a été retenue pour la dernière « Azubi Car », nom de ces autos spéciales conçues dans ce cadre depuis 2014. Les étudiants ont planché sur un SUV électrique Enyaq, adapté en profondeur pour devenir le plus pratique possible dans une utilisation en voyage.

Les mauvaises langues diront qu’il ressemble un peu à une ambulance ou un corbillard avec son toit réhaussé de 35 centimètres, via un système permettant d’augmenter sensiblement l’espace à bord du véhicule. Avec une hauteur désormais fixée à 2,05 mètres, il faudra d’ailleurs faire attention en arrivant à certains parkings !

Un intérieur entièrement aménagé

Comme un Volkswagen California ou la plupart des vans aménagés, cet Enyaq pas comme les autres dispose d’un habitacle entièrement modifié pour rendre la vie à bord la plus agréable possible lors des virées dans la nature. Il y a un petit lit pour une personne (ou deux en se serrant beaucoup) derrière le siège conducteur, faisant office de banquette tout le long de la partie gauche. Mais aussi un bureau sur la partie droite avec un énorme écran au-dessus, sans cuisine. L’habillage, composé de bois et de matériaux recyclés, reprend les codes de la « vanlife » qui font rêver les adeptes de road-trip aventuriers. Sous le capot, l’auto reprend le groupe motopropulseur de la version 80X de l’Enyaq avec des batteries de 77 kWh permettant une autonomie maximale légèrement au-dessous des 500 kilomètres. Précisons qu’il ne s’agit que d’une étude de style, sans commercialisation prévue.