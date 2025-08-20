La Tesla Model 3 reste moins chère que les autres berlines électriques

Même s’il présente toujours de vraies qualités, le Tesla Model Y n’a plus un boulevard devant lui. De Skoda à Peugeot en passant par Renault, Volkswagen et la plupart des marques généralistes, tous proposent des alternatives à cet ancien roi du marché dont certaines sont désormais très intéressantes.

Du côté de la berline Model 3, en revanche, la concurrence reste pour l’instant moins menaçante : alors que les familiales électriques tricorps restent rares, ses concurrentes sont toutes plus chères : 41 990€ pour la BYD Seal, 50 000€ pour la grosse Volkswagen ID.7 qui a pourtant droit à 10 000€ de remise, 57 000€ pour la Hyundai Ioniq 6. La nouvelle Kia EV4 démarre bien à 38 290€ en version à cinq portes alors que l’Américaine fabriquée en Chine exige au minimum 39 990€ dans sa version Propulsion, mais la Coréenne impose alors de petites batteries de 58,3 kWh (autonomie de 440 km contre 554 pour la Model 3) et sa déclinaison à trois volumes démarre à 42 290€.

Une belle promo toujours en cours

Surtout, la Tesla Model 3 Propulsion a toujours droit ce mois-ci à une promotion de 3 100€, abaissant son prix de base à 36 890€. Une addition qui reste donc imbattable pour ceux recherchant une familiale spacieuse et capable de couvrir de longues distances sur une seule charge, qui plus est avec un équipement de série généreux.

Quoi qu’on pense d’Elon Musk et du design assez insipide de cette auto, la Testa Model 3 demeure encore aujourd’hui une machine aux qualités objectives remarquables.

Seule la Volkswagen ID.7 lui a volé un temps la vedette…

Sa plus grosse menace, c’était la Volkswagen ID.7 lorsque le constructeur allemand poussait très fort les remises : il y a quelques mois, en effet, l’Allemande s’affichait à partir de 41 840€ bonus écologique déduit grâce à une monstrueuse réduction qui a ensuite été atténuée (elle est actuellement de 10 000€). Compte tenu de l’habitabilité et du confort supérieur de cette grosse routière, son rapport prix-prestations devenait encore meilleur que celui de la Model 3. Hélas aujourd’hui, il y a plus de 13 000€ d’écart de prix entre les deux modèles.

