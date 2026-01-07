Elle traverse un mur, part en tonneau puis se fait éjecter dans une piscine en occasionnant plus de 300 000 euros de dégâts
Prendre un bain dans une piscine est habituellement synonyme de détente et d’oubli des tracas du quotidien. Pour cette automobiliste au volant de son SUV en excès de vitesse, sa dernière baignade prend une tournure opposée à cette règle.
Images spectaculaires filmées par la caméra de surveillance d’un habitant dans le Nevada. Sur les séquences, un SUV Chevrolet Equinox traverse le mur de son jardin, décolle sur la toiture de sa terrasse puis termine sa course folle le long de sa piscine. Et surprise : la conductrice de l’auto se trouve dans l’eau.
Tout commence outre-Atlantique une nuit paisible du 15 décembre 2025 non loin de Las Vegas. Après une longue journée, Reed s’apprête à se détendre dans son jacuzzi installé dans sa véranda. Quelques instants plus tard, un bruit assourdissant brise le calme de la soirée. « On aurait dit qu’un train avait traversé mon jardin » déclare Reed aux autorités. Ce qu’il ne sait pas encore avant de se rendre vers l’extérieur, c’est qu’une femme vient de plonger dans sa piscine après avoir pulvérisé son véhicule surélevé dans le mur du jardin.
Plus de 300 000 dollars de dégâts
D’après les estimations de Reed, de lourds travaux sont à réaliser pour tout remettre en état. Le toit de sa véranda est détruit, le mur séparant son jardin de la rue affiche un trou gigantesque, la piscine doit être vidée puis nettoyée à cause de l’huile de la voiture et les dalles de sa terrasse sont à remplacer. L’homme indique qu’il faudra débourser plus de 300 000 dollars pour restaurer l’ensemble. Cela dit, le plus incroyable dans cette histoire concerne la conductrice éjectée saine et sauve après cet accident d’une intensité rare.
