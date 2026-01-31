De l’Agence Tous Risques, ou presque, à la Dolce Vita : les maisons roulantes font le show à Rétromobile

On a beau chercher l’espace vans et camping-cars pourtant traditionnel chaque année à Rétromobile. Il n’y en a pas lors de cette édition. Pour autant, les maisons roulantes n’ont pas dit leur dernier mot et sont bel et bien présentes à la Porte de Versailles.

Un Combi T1 né étrangement en 1974

On les retrouve disséminés ici et là, sur des stands pas forcément dédiés à ce genre. Sauf chez ce spécialiste du Combi Volkswagen qui présente un T1 entièrement rénové, qui arbore ses 21 petites fenêtres, dont les deux petits pare-brise ouvrant. Il est de 1974.

On se dit qu’il y a erreur sur la marchandise, que le T1 a été remplacé par le T2 dès 1967. « Pas au Brésil » coupe le responsable du stand. De l’autre côté de l’Atlantique, le premier Combi a été fabriqué jusqu’en 1974. « Et c’est l’un des derniers exemplaires produits. »

Entièrement restauré, de la carrosserie au moteur en passant par le châssis « non blaxonné, mais restauré s’il vous plaît », ce modèle est mis en vente 49 900 euros. Cher. « Vous rigolez ? C’est le prix d’une 205 GTI. ou on ne peut même pas dormir dedans.

Mais des vans anciens ou l’on peut dormir, on en trouve de moins chers. Du côté des autos à moins de 30 000 euros justement. C’est là qu’un Fiat 850 T Familiare nous tend les bras. Difficile de dormir à l’intérieur de la toute petite camionnette ? Une tente de toit sur la galerie et l’affaire est pliée. Pour 22 500 euros, elle appartiendra à l’heureux nouveau propriétaire qui acceptera de ne pas dépasser les 100 km/h avec son moteur de 34 ch. C’est beaucoup moins cher qu’un autre van, toujours sur une base Fiat, mis aux enchères celui-là.

C’est un Fiat 1100 T2 Spaggietta (petite plage) carrossé par Ghia en 1962. Ce modèle unique ne permettait pas d’y dormir mais était destiné plutôt à permettre à 7 milliardaires et leur chauffeur de prendre le bon air du côté de Capri. La maison Gooding Christies en demande aujourd’hui 100 000 euros, sans toutefois émettre un prix de réserve.

Beaucoup moins cher, et venu d’un autre continent, le van Chevy G20 V8 5 l de 1985 est en provenance directe de l’Arkansas. À son bord, et sans être milliardaire, on peut se prendre pour Looping ou Barracuda et s’offrir un faux air d’Agence tous risques pour 23 500 euros, même si l’auto n’est pas le GMC G15 de la série.

Le Citroën H a la pression

Et si vraiment l’on considère que tous ces modèles sont trop chers, on peut toujours se rabattre, modérément, sur une bière à moins de 5 euros, servie depuis une bonne vieille camionnette Citroën Type HY transformée en bar de circonstance.