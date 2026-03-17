Selon la statistique communément admise, la crevaison intervient en moyenne tous les 70 000 km. Cela signifie aussi que si certains automobilistes vivent cette mésaventure plus souvent, d’autres n’y seront jamais confrontés. Et comme les roues de secours - même les galettes moins encombrantes - pèsent lourd (au détriment de la consommation) et nécessitent un compartiment de rangement spécifique, grande est la tentation pour les constructeurs d'en priver leurs productions.

Parmi les voitures les plus vendues en France l’an dernier, rares sont celles à disposer d’une roue de secours en série. Il faut le plus souvent se contenter d’un kit anticrevaison, composé d’un produit de colmatage et d’un compresseur à brancher à la prise allume-cigare. Si le pneu n’est pas déchiré, ce dispositif permet au moins de reprendre la route et de rallier sa destination.

Marketing gonflé

Mais encore faut-il qu’il soit fourni d’office sur votre voiture, ce que ni Peugeot ni Citroën ne considèrent comme une évidence. Comme nous l’avons pu constater sur les configurateurs en ligne de plusieurs modèles des deux marques, il faut prévoir 20 € de rallonge pour disposer dudit kit, lequel comprend un compresseur 12 volts, un flacon de produit de colmatage, un anneau de remorquage, ainsi que deux cales de roue.

Certes, 20€ ne représentent rien au regard de la valeur réelle du matériel considéré, mais on comprend alors assez mal pourquoi ne pas fournir d’office cet équipement indispensable, quitte à le répercuter directement dans le prix de vente du véhicule. C’est d’ailleurs ce que fait Fiat (groupe Stellantis lui aussi, pourtant), qui en dote en série sa 600, par exemple.

Sachez donc que si vous optez pour une Citroën C3, C3 Aircross, C5 Aircross (liste non exhaustive), ou pour une Peugeot 208, 308, 3008 ou 5008, véhicules pourtant assez onéreux, il vous faudra aussi vous délester d’un billet de 20€ supplémentaire pour l’option "Kit de dépannage pneumatique"!

Une mesquinerie assez incroyable, même si on imagine aisément le concessionnaire, grand seigneur, vous annoncer que l’option est "offerte par la maison". Monsieur est trop bon! Alors que Stellantis a récemment assuré vouloir mettre fin à la politique du pricing power qui lui a tant coûté en termes d’image de marque, voici en tout cas une stratégie qui ne manque pas d’air.