Tuto : comment changer sa roue de secours ?

C’est un peu comme une loterie, dans laquelle tout le monde est perdant. Une crevaison peut ainsi se produire à n’importe quel moment, et ce n’est jamais le bon. Puisque la grande majorité des voitures actuelles n’ont plus de roue de secours, utiliser une bombe anticrevaison ou appeler l’assistance reste souvent nécessaire.

Si vous avez la chance d’embarquer une roue de secours dans votre auto, remplacez-la vous-même, l’opération n’a rien de véritablement compliquée.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Paramétrage des cookies

En premier lieu

Avant toute chose, il faut se stationner dans un endroit sécurisé, sur une surface plane et au revêtement dur. Les graviers sont à éviter puisque le cric doit absolument gripper au sol. Engagez une vitesse et serrez le frein à main. Ensuite, enfilez votre gilet jaune et placer le triangle de sécurité au minimum 30 mètres en amont de votre véhicule.

Généralement, la roue de secours se situe dans le coffre ou sous son plancher. Pour les plus anciennes, elle peut prendre place sous le capot moteur.

Il est nécessaire de rassembler tout le matériel (roue de secours, cric, clé ou croix, tournevis et écrou antivol si votre voiture en est équipée), sans oublier les gants pour éviter les mains noires.

Démontage de la roue

Tout d’abord, positionnez le cric à l’endroit prévu à cet effet, c’est-à-dire sur un point renforcé du bas de caisse . Ils sont généralement signalés par une flèche. Cette étape est cruciale afin d’éviter d’abîmer la voiture et surtout de garantir votre sécurité, en cas de doute consultez le manuel d’utilisation de votre voiture. Il doit être parfaitement à la verticale et sa base bien ancrée dans le sol .

. Ils sont généralement signalés par une flèche. Cette étape est cruciale afin d’éviter d’abîmer la voiture et surtout de garantir votre sécurité, en cas de doute consultez le manuel d’utilisation de votre voiture. Il doit être parfaitement . Enlevez l’enjoliveur, si votre voiture en est équipée. En tirant un coup sec ou à avec l’aide du tournevis.

ou à avec l’aide du tournevis. Débloquez ensuite chaque boulon de la roue sur environ un tour, sans les desserrer totalement (sens inverse d’une aiguille d’une montre).

de la roue sur environ un tour, sans les desserrer totalement (sens inverse d’une aiguille d’une montre). Levez votre voiture jusqu’à ce que la roue soit à quelques centimètres du sol. Dévisser alors tous les boulons à l’aide de la clé ou à la main si c’est possible en prenant soin de placer votre pied en bas de la roue pour la maintenir et éviter qu’elle ne tombe.

à l’aide de la clé ou à la main si c’est possible en prenant soin de en bas de la roue pour la maintenir et éviter qu’elle ne tombe. Installer cette roue sous le véhicule au niveau des bas de caisse. Il s’agit d’une sécurité si votre cric est défaillant.

Montage de la roue de secours

Globalement, l’opération se répète en sens inverse.

Tout d’abord, installez la roue de secours sur l’essieu en alignant les trous afin de visser sans difficulté. Maintenez-la avec votre pied comme pour le démontage, cela facilite nettement la manœuvre.

afin de visser sans difficulté. Maintenez-la avec votre pied comme pour le démontage, cela facilite nettement la manœuvre. Vissez alors un goujon et tenter de le rapprocher au maximum pour immobiliser au mieux votre roue. Vissez ensuite les autres goujons progressivement et en opposition (en haut à gauche et en bas à droite par exemple).

Abaissez alors un peu votre voiture pour que la roue entre en contact avec le sol .

. Serrez tous les goujons de la roue. La force doit être importante, mais inutile de les serrer exagérément .

. Baissez et retirez alors le cric, sans omettre de dégager la roue crevée positionnée sous la voiture.

Vérifiez une dernière fois le bon serrage de chaque goujon.

Toujours vérifier les pressions

Rendez-vous le plus rapidement possible chez un garagiste ou à une station de gonflage pour vérifier la pression de votre roue de secours, car celle-ci est généralement trop faible. Dans le cas d’une roue dite galette (très fine), la pression est plus importante, de l’ordre de 4,5 bars environ. Attention, la vitesse maximale est alors limitée à 80 km/h.