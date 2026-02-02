Stellantis a enfin compris qu’il fallait arrêter de nous faire les poches

« On a sans doute été trop ambitieux », le propos de Xavier Duchemin sonne clairement comme un aveu d’échec. Pourtant, la faute revient à Carlos Tavares qui, au lendemain de la crise du Covid, change totalement de stratégie en lançant le « pricing power ». Le principe est simple : vendre moins, mais plus cher. Sans trop de surprise, la mayonnaise n’a pas pris.

Le patron de Stellantis France compte revenir aux principes même de l’industrie qui consistent à privilégier le volume en abaissant les prix : « On a décidé d’être plus agressif, et on va continuer ». Il faut dire que les ventes en France ont chuté de 7,1 % alors que le marché accuse une baisse de 5 %.

Puisque le groupe a « besoin de faire des volumes », on observe déjà une baisse significative du prix de certaines autos. C’est le cas de la Fiat Pandina qui profite d’un tarif que l’on n’avait pas vu depuis des années : 9 990 € ! Il s’agit d’une remise, mais la reprise de 5 510 € reste encourageante. Du côté de Citroën, la ë-C3 s’affiche sous la barre des 14 000 €. Opel aussi revoit sa politique afin d’être davantage positionnée comme une des portes d’entrée du groupe, même si Fiat restera le plus compétitif.

Voilà une stratégie qui devrait davantage convaincre les clients à pousser les portes des concessions et faire le bonheur des vendeurs. Ces derniers voient aussi d’un bon œil ce changement, d’autant plus que M. Duchemin promet de mieux les rémunérer pour chaque vente.

L’occasion davantage en considération

Stellantis compte aussi renforcer son maillage. Une concession regroupant Peugeot et Citroën a ouvert en fin d’année dernière dans le 15e arrondissement. Deux autres points de vente sont prévus dans l’est de Paris. Il n’est pas évident que ces concessions enregistrent un grand nombre de commandes, mais cela reste positif en termes d’image.

Stellantis compte bien remotiver ses vendeurs neufs, comme ceux de l’occasion : « Nous avons provisionné un budget pour aider nos concessionnaires sur les buy back pour leur garantir qu’ils ne perdront pas d’argent quand nous sommes leur partenaire, notamment pour le financement ».