Une Peugeot 505 GTI plus séduisante qu’une BMW - Rétromobile 2026 : les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo

C’est moi qui ai demandé à Stéphane Schlesinger qu’on s’attarde sur cette Peugeot 505 GTI. J’avoue avoir une tendresse particulière pour la berline française, que j’admirais carrément à l’époque où mon grand-père en possédait une. Un exemplaire bleu clair, avec un simple moteur essence mais avec un magnifique intérieur en cuir noir, des vitres électriques et un toit ouvrant. J’avais huit ans et l’impression de rouler dans une vraie voiture de luxe à chaque fois que je prenais place à bord de cette très belle berline, remplacée quelques années plus tard par une 406 diesel moins « statutaire ».

L’exemplaire trouvé lors des premiers jours du salon Rétromobile 2026 est une version GTI, présentant un état extérieur et intérieur absolument impeccable. J’avoue préférer personnellement l’esthétique des 505 phase 1 « non GTI » comme celle de mon grand-père, plus classiques, mais cette auto est d’une élégance folle. N’est-elle pas plus belle que les BMW de la même époque ? Assurément ! Reste évidemment le problème du prix, très élevé ici. Le vendeur en demandait 16 490€, avec 105 500 kilomètres au compteur. Et elle a vite trouvé preneur, ici, à Rétromobile : son acquéreur a réussi à faire baisser le prix sous les 16 000€. Compte tenu de son état parfait, ce n’est pas forcément un mauvais investissement. Et l’auto est superbe…

Check-list

-Trains roulants

-Corrosion

-Planche de bord (qui a tendance à craqueler)