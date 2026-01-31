Une Peugeot 505 GTI plus séduisante qu’une BMW - Rétromobile 2026 : les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo
Peut-on se faire plaisir avec une belle voiture à des prix encore raisonnables ? C’est ce que promet le salon Rétromobile avec son hall 4 rassemblant des véhicules d’occasion à moins de 30 000€. Avec cette fois une superbe Peugeot 505 GTI.
C’est moi qui ai demandé à Stéphane Schlesinger qu’on s’attarde sur cette Peugeot 505 GTI. J’avoue avoir une tendresse particulière pour la berline française, que j’admirais carrément à l’époque où mon grand-père en possédait une. Un exemplaire bleu clair, avec un simple moteur essence mais avec un magnifique intérieur en cuir noir, des vitres électriques et un toit ouvrant. J’avais huit ans et l’impression de rouler dans une vraie voiture de luxe à chaque fois que je prenais place à bord de cette très belle berline, remplacée quelques années plus tard par une 406 diesel moins « statutaire ».
L’exemplaire trouvé lors des premiers jours du salon Rétromobile 2026 est une version GTI, présentant un état extérieur et intérieur absolument impeccable. J’avoue préférer personnellement l’esthétique des 505 phase 1 « non GTI » comme celle de mon grand-père, plus classiques, mais cette auto est d’une élégance folle. N’est-elle pas plus belle que les BMW de la même époque ? Assurément ! Reste évidemment le problème du prix, très élevé ici. Le vendeur en demandait 16 490€, avec 105 500 kilomètres au compteur. Et elle a vite trouvé preneur, ici, à Rétromobile : son acquéreur a réussi à faire baisser le prix sous les 16 000€. Compte tenu de son état parfait, ce n’est pas forcément un mauvais investissement. Et l’auto est superbe…
Check-list
-Trains roulants
-Corrosion
-Planche de bord (qui a tendance à craqueler)
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tient dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 22 € (et 25 € sur place)
Jeune moins de 16 ans : 12 €
Avant-première : 100 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h30
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
