Les constructeurs s’en passeraient bien, mais les rappels sont monnaie courante dans l’industrie automobile. Celui de Renault est apparu en fin d’année dernière et va occuper un certain nombre de techniciens dans le réseau.

Il concerne exactement 26 296 Austral et 6 992 Espace qui ont été produits à l’usine de Palencia en Espagne entre le 6 juin 2022 et le 20 décembre 2024. Le nombre assez élevé s’explique notamment par la grande plage de production.

Des signes avant-coureurs

L’intervention en atelier, d’une durée estimée entre 30 minutes et 1h30, consiste à remplacer le tuyau de réaspiration des vapeurs d’huile et à reprogrammer le calculateur HEVC.

Si le défaut est apparu et n’est pas corrigé, le risque encouru à terme est la casse moteur puisque ce dernier risque de serrer. Avant d’arriver à de tels dégâts, des signes avant-coureurs doivent vous alerter comme l’apparition d’une odeur d’essence dans l’habitacle, une augmentation du niveau d’huile et de sa consommation entraînant le message « niveau d’huile à réajuster », et un suintement d’huile moteur.

Il est donc préférable de contacter votre concessionnaire le plus proche muni de votre numéro de série (champ E de la carte grise) pour vous vérifier si votre voiture est concerné. L’intervention est bien sûr totalement gratuite.