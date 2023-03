Le nom de Patrick Garcia évoquera peut-être quelque chose pour certains lecteurs de Caradisiac. Pourquoi vous parler aujourd’hui de cet auteur historique de votre site préféré, parti il y a quelques années ?

Parce que Patrick incarnait parfaitement l’automobiliste français moyen de par sa monture de tous les jours : une Renault Laguna Estate de troisième génération achetée en 2009. Élue « plus belle voiture de l’année » (sic), cette Française au style tant décrié représentait alors la familiale idéale avec ses places arrière généreuses, ses 508 litres de coffre et son petit bloc diesel de 110 chevaux consommant moins de 6 litres aux 100 kilomètres sur l’autoroute.

Depuis 2009, le marché automobile a bien changé. Renault ne propose même plus de berline à son catalogue après l’échec relatif de la Talisman, pas plus que les autres constructeurs généralistes à quelques exceptions près. À cause du succès phénoménal du premier Nissan Qashqai arrivé en 2007, toutes les marques misent désormais sur les SUV pour attirer la clientèle, quelle que soit la taille du véhicule. Si bien que le Renault Austral qui nous sert de monture à Eddy et moi dans ce reportage dans la Perfide Albion incarne désormais la familiale française (et européenne) moyenne face aux innombrables concurrents de cette catégorie si convoitée (Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Ford Kuga, Opel Grandland, MG EHS, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Toyota C-HR et Rav4…).

Nous, les journalistes automobiles souvent un peu réac’ et aigris sur les bords, ne cessons de recommander l’achat de modèles plus classiques comme des breaks familiaux plutôt que ces SUV à la fois chers, moins efficients à cause de leur aérodynamisme et pénalisés dans leur comportement dynamique par leur centre de gravité haut. Nouvelles têtes de Turc des activistes écologiques et autres dégonfleurs de pneus, ces SUV profitent heureusement à fond du progrès technologique, comme le rappelait récemment l’inénarrable Stéphane Schlesinger.

Ce road-trip de 1 000 kilomètres nous permet ainsi de relativiser un peu l’étendue du problème des SUV. Notre Austral hybride de 200 chevaux au badge « Esprit Alpine » trompeur ne boit en effet que 7 litres aux 100 kilomètres en moyenne à 130 km/h sur l’autoroute. Au moins un litre de plus que la vieille Laguna break de Patrick, mais le SUV hybride se permet de prendre l’avantage en ville et dans les bouchons où cette consommation passe sous les six litres aux 100. Pas si mal pour un engin handicapé par sa prise au vent et son moteur essence naturellement moins frugal qu’un bon vieux diesel à vitesse stabilisée.

La vieille Laguna break conserve un tout petit avantage au registre du coffre (78 litres de plus que l’Austral en version hybride) mais n’égale pas le confort de roulage des autos actuelles. Ni le niveau de l’équipement technologique de notre Austral évidemment, avec surtout la fameuse interface OpenR aux services connectés Google offrant une excellente réactivité.

Certes, Patrick n’avait payé sa Laguna Break dCi 110 que 27 000€ à l’époque, sans compter une remise impressionnante de 30%. Mais rapporté à l’inflation, cette somme équivaut à 32 878€ actuels. Soit quasiment le prix de base d’un Austral de base en finition « Equilibre » avec son moteur essence microhybride de 130 chevaux, affiché à 34 000€. Il faut le payer 36 500€ au minimum (finition « Techno ») pour ajouter l’interface à grand écran et les services connectés de Google), notre modèle haut de gamme « Iconic » aux badges « Esprit Alpine » coûtant 45 300€ avec son groupe motopropulseur hybride de 200 chevaux.

Comme nous avons pu le constater, disposer de 200 chevaux dans un tel engin ne procure rien d’excitant -malgré la présence des roues arrière directrices quand on hausse le rythme sur une jolie route anglaise de la côte du Sussex. Dans les autres versions en tout cas, la tarification ne paraît pas si élitiste comparé à cette vieille Laguna break, surtout en raison du bond technologique énorme entre ces deux générations de véhicules. Reste qu’on ne peut s’empêcher de penser qu’un break moderne doté de la même technologie présenterait un agrément encore meilleur qu’avec une carrosserie de SUV. Mais rien n’y fait, les gens préfèrent les voitures qui ressemblent à des « 4x4 ». Alors, arrêtons un peu de râler et concentrons-nous sur les merveilles observées pendant notre road-trip.