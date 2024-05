Une semaine en Renault Austral : plus d'un atout à faire valoir, mais il lui manque un petit quelque chose

Le Renault Austral se fait discret dans nos rues, pourtant le SUV au losange s’est placé en onzième position des modèles les plus vendus dans l’hexagone de janvier à avril dernier. Il est ainsi derrière le Dacia Duster (9e position), mais devance son principal rival le Peugeot 3008 (15e position). L’autre Français, le Citroën C5 Aircross reste loin derrière (24e position).

C’est ainsi que nous convions l’Austral à notre essai longue durée qui permet pendant plusieurs jours de rouler dans différentes conditions. Notre modèle d’essai est la version la plus répandue en France, l’E-Tech full hybrid 200 ch en finition Techno Esprit Alpine.

Carte d’identité du Renault Austral essayé : E-Tech full hybrid 200 Techno Esprit Alpine (43 700 €).

Date de commercialisation : septembre 2022

Lieu de production : Espagne (Palencia)

Motorisations : mild hybrid 130 ch, mild hybrid 160 ch et full hybrid 200 ch

Transmissions : manuelle et automatique

Finitions : Evolution, Techno, Techno Esprit Alpine, Iconic et Iconic Esprit Alpine





Lundi : le parcours autoroutier

Comme à notre habitude, le ruban autoroutier nous sert de point de départ. Après avoir ajusté sans problème la bonne position de conduite (quoiqu’un peu haute, mais il s’agit d’un SUV) et s’être habitué aux trois commodos à droite du volant, la destination est enregistrée dans la navigation avec une grande facilité. Il faut dire que le système multimédia OpenR développé avec Google est un modèle du genre : il se montre réactif et ergonomique.

Les premiers kilomètres font apparaître un bon confort de suspension, une très grande stabilité, mais aussi des bruits d’air assez marqués en provenance des rétroviseurs. Un léger désagrément que l’Austral n’est pas le seul à rencontrer.

Les aides à la conduite sont plutôt douces et bien faites. On note toutefois quelques hésitations du régulateur adaptatif lorsque l’on double un poids lourd dans une courbe. Il semble avoir des doutes sur sa position dans les voies.

Enfin, le moteur a beau afficher 200 ch, les sorties de péage sont loin d’être foudroyantes, d’autant que la transmission affiche parfois un petit temps de latence entre les rapports.

Mardi : en milieu urbain

La ville n’est pas le terrain favori de l’Austral. Ce n’est pas tant son gabarit qui fait défaut, ni même son rayon de braquage, plutôt correct, mais plutôt le confort. À l’inverse de l’autoroute, les suspensions sont moins conciliantes, les jantes de 20 pouces de notre modèle d’essai doivent participer aux réactions un peu sèches lors des passages sur les plaques d’égout ou les ralentisseurs. Ce n’est pas rédhibitoire, seulement, on aurait apprécié un peu plus de douceur.

Une mécanique hybride se fait souvent discrète dans cet environnement. C’est le cas, en partie, de notre Austral qui privilégie au maximum la propulsion électrique. En revanche, les phases de recharge ne sont guère agréables puisque le moteur gronde et vibre. Une meilleure isolation serait souhaitable d’autant plus que ces phases interviennent souvent au ralenti. Concernant les manœuvres, son conducteur ne peut compter sur la vision périphérique, mais radars, caméra de recul et bon rayon de braquage compensent sans mal. Dernier point non négligeable, l’Austral maîtrise son appétit dans ces conditions.

Mercredi : sur le réseau secondaire

Sur la route, l’Austral se révèle être un bon compagnon, mais il privilégie la douceur : direction légère, insonorisation soignée, motorisation souple avec une bonne maîtrise de la transition entre le thermique et l’électrique. Contrairement au milieu urbain, la suspension filtre bien les irrégularités de la route grâce à une vitesse plus élevée.

Adopter un rythme plus soutenu n’est pas sa tasse de thé. Si le châssis peut l’encaisser sans souci, le train avant avouera toutefois ses limites assez rapidement, mais en vous prévenant avec finesse. C’est davantage la sensation à la pédale de frein qui déroute. Le mordant est presque inexistant, la course est longue, et la pression nécessaire assez importante. Si cela ne pose pas de problème en ville, c'est surtout sur route que cette sensation devient peu agréable.

Jeudi : les aspects pratiques dans le détail

Week-end : on fait les comptes

Consommations :

En s’orientant vers un modèle hybride, c’est avant tout pour bénéficier de consommations basses. C’est en partie le cas ici puisque son appétit en milieu urbain est particulièrement mesuré avec 4,5 litres aux 100 km enregistrés. Lors de notre essai, l’ordinateur indiquait 11 km parcourus uniquement à l’électrique sur 16 km, une proportion qui paraît élevée. Toutefois, c’est surtout dans les phases d’arrêt que le moteur thermique se met en route. Sur le réseau secondaire, cet Austral consomme 6,2 l/100 km, un chiffre plutôt correct pour un SUV de 200 ch et accusant plus de 1 500 kg sur la bascule. Enfin, l’autoroute est rarement bénéfique aux modèles hybrides et le Renault ne fait pas exception avec 7,5 l/100 km relevé.

Tarifs :

Le Renault Austral d’entrée de gamme débute à 35 800 € en version mild-hybrid de 130 ch et finition Evolution. Un Peugeot 3008 Hybrid 136 ch Allure démarre plus haut, à 38 490 €, mais il est mieux équipé. C’est davantage, l’Austral Techno qu’il faut mettre en face, à un tarif presque équivalent : 38 500 €. À noter toutefois, que le moteur du Renault devient alors plus puissant avec 160 ch à la clé.

Notre version d’essai est davantage le milieu de gamme (Techno Esprit Alpine), même s’il s’agit du moteur le plus puissant avec 200 ch, il est affiché 43 700 €. Chez Volkswagen, le Tiguan ne propose de mécanique hybride similaire et la politique tarifaire de la marque est du genre élevé.

En revanche, le Kia Sportage est parfaitement dans la cible avec l’ensemble hybride de 210 ch et la finition GT-line au look soigné. Il se révèle un peu moins cher avec 43 240 € à débourser. Quant à son cousin technique le Hyundai Tucson N Line hybride de 215 ch, la facture est un peu moins salée : 42 800 €.

Enfin, le Citroën C5 Aircross est bon marché, offre une belle modularité, un grand coffre et ses suspensions bichonnent les occupants. En revanche, il ne peut soutenir la comparaison en termes d’équipements technologiques.

Globalement, le Renault Austral est bien positionné en termes de tarifs et profite d’un équipement généreux.

Offres de location :

Renault propose différentes solutions de location longue durée. La durée s’échelonne entre 37, 43 et 49 mois, l’apport de 0 à 12 500 € et le kilométrage de 15 000 à 160 000 km. Il est aussi possible de souscrire à certaines assurances comme le décès incapacité, la perte d’emploi et bien sûr l’entretien avec une extension de garantie.

Loyer Apport Durée Kilométrage total Exemple n°1 487 € 2 000 € 37 mois 32 500 km Exemple n°2 514 € 1 400 € 37 mois 40 000 km Exemple n°3 611 € 1 400 € 43 mois 55 000 km Exemple n°4 437 € 5 000 € 43 mois 65 000 km

Quels tarifs pour un Renault Austral d’occasion ?

Le Renault Austral est apparu il y a moins de deux ans, mais les exemplaires en seconde main sont nombreux. L’offre débute à 29 000 € environ, pour un modèle Hybrid 130 ch Techno de 2022 et affichant 20 000 km. La version de 160 ch, plus à l’aise sur route, ne nécessite que 1 000 € supplémentaires, soit un gain de 22 %. Si vous n’êtes pas réfractaires aux modèles d’occasion, il n’y a pas lieu de se priver.

Le modèle à l’essai se négocie à partir de 35 000 € et affiche généralement un peu plus de kilomètres, environ 40 000. Mieux équipé et plus puissant, il est un peu moins intéressant par rapport au prix du neuf avec 20 % d’économie.

Le bilan

Le Renault Austral est en quelque sorte le Scénic d'autrefois. Il offre de l'espace à l'arrière, profite d'une banquette coulissante, peut embarquer les bagages d'une famille et se révèle être un bon compagnon au quotidien notamment grâce à son système multimédia bien pensé. Pourtant, on aurait apprécié un agrément de conduite supérieur, la gestion de la boîte, la sensation à la pédale de frein et la santé du moteur n'étant pas au top. L'Austral est loin d'être une punition pour son conducteur, mais il lui manque ce petit "grain de sel" au volant, ce petit quelque chose qui donne véritablement envie de le conduire tous les jours. Si cet Austral vous tente, n'oubliez pas l'offre en occasion, bien moins cher.