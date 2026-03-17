Disponible à moins de 20 000 € et très bien équipé, le Kia EV2 a de quoi faire peur à la Renault 4

Peugeot E-2008, Renault 4 ou encore Opel Mokka Electric, pour ne citer qu’eux, les SUV électriques du segment B se bousculent déjà pour exister. Un nouveau venu pourrait leur donner des sueurs froides. Kia vient de dévoiler les tarifs de son dernier bébé et ils sont très bien placés.

L’entrée de gamme (146 ch/317 km) débute ainsi à 26 670 €. À titre de comparaison, une Renault 4 (120 ch/308 km) est facturée 29 990 €. Pour la seconde version dite « Autonomie longue » (135 ch/453 km), elle vous est proposée à partir de 33 320 € lorsqu’un Peugeot E-2008 (156 ch/406 km) nécessite au minimum 38 500 € et un Opel Mokka Electric 36 890 €. En revanche, la Renault 4 Autonomie confort (150 ch/408 km) est similaire : 33 490 €. En version Autonomie longue, le Kia va plus loin que ses camarades précités et profite aussi de la prime CEE puisqu’il est produit à Zilina, en République tchèque. Dans le meilleur des cas, vous pouvez l’obtenir pour 19 970 €.

Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive pas seule, le Kia EV2 est particulièrement bien équipé. L’entrée de gamme Light dispose de l’accès et démarrage sans clé, du système anti-collision, de la caméra de recul, de la dalle numérique avec les trois écrans, d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le second niveau, Air, qui donne accès à la grande batterie, ajoute la climatisation bizone, le préconditionnement de la batterie, les lève-vitres séquentiels, le plancher de coffre amovible et les jantes en alliage de 16 pouces.

Une recharge de 22 kW en option

En revanche le « Pack Recharge Avancée » qui comprend le chargeur embarqué de 22 kW ainsi que les systèmes V2G, V2H et V2L, est indisponible sur les deux premiers niveaux et facturé en option à 1 250 € sur les finitions Earth et GT-Line. Concernant la recharge en courant continu, Kia indique uniquement une puissance de 118 kW pour la petite batterie et une durée de 30 minutes pour passer de 10 à 80 %, ce qui reste le standard.