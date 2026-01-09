Kia continue son offensive électrique avec l'EV2, un SUV urbain taillé pour l'Europe présenté au salon de Bruxelles

Comme de nombreux constructeurs, Kia a commencé l’électrification de sa gamme, exception faite du Niro, par des véhicules des segments supérieurs à l'image de l'EV6, de l’EV9, de l’EV3, de l’EV4, puis de l’EV5. Aujourd'hui, le constructeur coréen débarque sur le segment le plus porteur, à savoir celui des SUV urbains et c’est maintenant au tour de l’EV2 de faire ses débuts.

L’arrivée de ce nouveau modèle n’est pas une surprise puisqu’il avait été annoncé par l’intermédiaire d’un concept vu à de multiples reprises sur différents salons et la version définitive est très proche de ce dernier. Cela passe tout d’abord par un style, qui est dans la continuité des dernières productions de la marque tout en possédant une vraie personnalité.

Elle se caractérise par des projecteurs avant particulièrement fins, qui se composent de deux crochets. L’arrière est aussi simple avec des feux positionnés relativement bas. De forme cubique, l’ensemble est indéniablement réussi et se distingue par des ailes arrière bien marquées. Le Kia EV2 joue clairement le côté séduction.

Un habitacle moderne et pratique

Moins d’originalité pour la présentation puisqu’on retrouve la même planche de bord que l’EV4 par exemple. Elle se compose de trois écrans : l’instrumentation mesure 12,3 pouces, même taille pour le système multimédia et entre les deux un troisième écran de 5,5 pouces servant à diriger la climatisation. Le fonctionnement des écrans est naturel même si les menus sont relativement nombreux. La présentation est agréable avec du tissu sur la planche de bord et les contreportes. Dommage que le haut de la planche de bord sont en plastiques durs brillants, mais c'est courant dans la catégorie.

La petite touche d’originalité réside dans les messages qui sont diffusés sur les portes à l’image de « Hello » visible de l’extérieur ou « Have a nice day » près de la poignée intérieure.

L’équipement promet d’être très complet puisqu’elle disposera du régulateur de vitesse adaptatif, de la conduite autonome de niveau 2, de l’aide au maintien dans la voie, de l’aide au stationnement avant, arrière avec caméra 360°, des sièges et volant chauffants, de la recharge par induction, des projecteurs LED, de la sono Harman/Kardon, de la clé digitale, du système V2L et V2G et même du contrôle des phases de stationnement par téléphone.

Long de 4,06 m, cet EV2 est disponible en deux configurations : 4 ou 5 places. Dans la première, les passagers arrière disposeront deux sièges coulissants sur 17,5 cm et d'un coffre dont le coffre varie entre 321 et 403 litres. À titre de comparaison, c’est plus grand que celui d’une Kia Ceed pourtant plus longue de 30 cm.

En 5 places, il faudra se contenter d'une banquette fixe et d'un coffre de 362 litres. Dans les deux cas, vous profiterez en complément d'un frunk de 15 litres et l'habitabilité est intéressante grâce un empattement de 2,57 m et un plancher plat. À noter que les rangements intérieurs sont nombreux avec notamment une vaste console.

Jusqu’à 440 km d’autonomie

L’EV2 sera animé par un seul moteur fort de 146 ch, qui sera alimenté par deux batteries développant soit 42,2 kWh pour une autonomie de 317 km ou alors 61 kWh pour une autonomie de 440 km. Concernant la recharge, pas de puissance officielle en courant continu, mais Kia annonce que cet EV2 passera de 10 à 80% en 30 minutes. En alternatif, il sera aussi possible de faire le plein sur des bornes 11 kW ou 22 kW et cet EV2 bénéficiera en plus du Plug & Charge.

Cette Kia EV2 sera fabriquée à Zilina en République Tchèque donc elle pourra bénéficier des aides gouvernementales. Les tarifs ne sont pas encore connus pour l'instant. La commercialisation interviendra pour sa part au premier trimestre 2026.