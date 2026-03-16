Il encastre sa Jaguar cabriolet sous un bus, et s’en sort avec quelques égratignures

Un crash spectaculaire partagé par les autorités en Floride montre une Jaguar F-Type S Cabriolet détruite sous l’arrière d’un bus scolaire après une collision plutôt violente. Sur les images, la découvrable d’outre-Manche n’a vraisemblablement pas ralenti à temps en arrivant derrière le bus arrêté sur la voie de droite. Le choc a été suffisamment fort pour que la voiture se glisse sous le long porte-à-faux arrière du véhicule scolaire donnant l’impression qu’elle a été avalée par ce dernier. Par chance, le bus était vide au moment de l’impact.

Sur les photos prises après l’accident, le côté droit apparaît presque écrasé, tandis que le capot et la capote en toile sont arrachés comme le couvercle d’une boîte de conserve. L’impact a sans surprise soulevé les roues arrière du bus du sol. Un résultat inattendu face à une voiture aussi basse. Le pare-chocs du bus s’est toutefois enfoncé à droite à quelques centimètres du côté conducteur laissant juste assez d’espace pour éviter le pire.

La F-Type transformée en cale métallique

La voiture impliquée est une F-type S Cabriolet de première génération animée pour mémoire par un V6 compressé de 3,0 litres développant 380 ch pour 460 Nm. Une artillerie associée à une boîte automatique à huit rapports et à maîtriser via les seules roues arrière motrices. Les secours du San Carlos Park Fire Department ont indiqué que le conducteur de la Jaguar et celui du bus s’en sont sortis avec des blessures légères. L’absence d’enfants à bord reste toutefois la véritable bonne nouvelle de cette histoire.