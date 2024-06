Dites adieu à la Jaguar F-Type

Je me souviens encore avec émotion du lancement de la Jaguar F-Type en 2013. Positionnée au niveau de la Porsche 911 de l’époque, elle affichait des lignes sublimes et un très beau caractère volant en main. Délicieuse à écouter chanter dans sa version V6, elle possédait un V8 à la sonorité rauque absolument frissonnante en haut de gamme et développait dans cette configuration des performances de haut niveau.

Onze ans plus tard, cette Jaguar F-type quitte enfin le catalogue de la marque de Coventry. Le tout dernier exemplaire de la bête (le 87 731ème) vient de sortir de l’usine de Castle Bromwich. Elle aura d’ailleurs dépassé la légendaire Type E avec 15 000 exemplaires de plus !

L’histoire retiendra que la toute dernière F-Type était un cabriolet vert « Giola » avec un bel intérieur cuir marron. Elle est sortie de l’usine tout juste 50 ans après la disparition de la Type E.

Et maintenant, des Jaguar électriques

Cette F-Type ne sera pas remplacée de sitôt, Jaguar s’affairant actuellement à concevoir de nouveaux modèles 100% électriques de SUV et de berlines. A moyen terme, un coupé sportif (et/ou un cabriolet) pourrait renforcer cette gamme si les choses tournent bien pour Jaguar, mais avec une motorisation électrique au lieu des blocs thermiques. A moins, évidemment, que la clientèle n’adhère pas autant que prévu aux voitures électriques sur le marché européen et force Jaguar à changer sa stratégie.