Trump se délecte du ratage de la nouvelle identité Jaguar

Effacer l'identité d'une firme anglaise traditionnelle en activité depuis plus d'un siècle au profit d'une image totalement différente est un pari risqué pris par Jaguar il y a huit mois. Avec sa campagne Copy Nothing, le constructeur assumait son basculement du côté de l'électrique et des idées les plus progressistes. Hélas pour les équipes de l'entité, rien ne s'est passé comme prévu.

Dès la publication du clip promotionnel, la nouvelle stratégie de la marque suscite un véritable tollé sur les réseaux sociaux et dans les cœurs des passionnés. Peu après, les dirigeants avouent regretter ce choix en se séparant par la même occasion de l'agence en charge de la communication. Tout récemment, le PDG Adrien Mardell en activité depuis trois décennies chez Jaguar Land Rover démissionne. Il n'en fallait pas plus pour que Donald Trump s'exprime sur le sujet.

Go woke, go broke ?

Outre-Atlantique, les combattants du wokisme scandent régulièrement le slogan "Go woke, go broke". C'est dans cette philosophie que le président des États-Unis publie avec sa familiarité naturelle sur le compte de son réseau social Social Truth : "en même temps, Jaguar a fait une publicité stupide et sérieusement WOKE, C'EST UNE CATASTROPHE TOTALE!". Il ajoute : "Le PDG vient de démissionner dans la honte, et l'entreprise est en plein chaos. Qui voudrait acheter une Jaguar après avoir vu cette publicité honteuse ?". Pour rappel, PB Balaji prend le relais d'Adrian Mardell à la tête de Jaguar. Ses stratégies pour sortir la marque de cette situation délicate seront dévoilées très prochainement.