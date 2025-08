La marque coréenne Hyundai prépare la nouvelle génération de son SUV Tucson.

Chez Hyundai, le futur Hyundai Tucson se nomme pour le moment NX5. Ce nom de code n’a pas permis de garder secrète sa présence sur les routes européennes. Nos chasseurs de scoop ont découvert très vite ce qui se cachait sur l’épaisse bâche qui recouvre le prototype de la cinquième génération de l’un des modèles stars, de la marque coréenne.

La cinquième génération du Hyundai Tucson va changer totalement de style. En effet, il y a déjà quelques mois nous avons découvert la nouvelle mouture du Hyundai Santa Fe qui affiche des lignes massives et rectilignes. Ce devrait être la nouvelle signature stylistique du Hyundai Tucson qui en même temps verra ses cotes progresser de quelques centimètres.

Plus cubique, plus brutal !

Le Hyundai Tucson avec l’actuelle génération a proposé une belle originalité en ce qui concerne son design mais il faut bien dire que depuis l’arrivée de la cinquième génération de son grand frère Hyundai Santa Fe, il a sur ce plan pris un sacré coup de vieux. C’est pour cela que Hyundai veut que son design le fasse apparaître comme le petit frère du Santa Fe, enfin pas si petit, car sa taille devrait approcher les 4,60 m de long contre 4,50 m actuellement.

Motorisations hybrides mais pas de 100 % électrique

Le futur Hyundai Tucson sera assurément un beau bébé et devrait disposer de blocs micro-hybride 48V, mais aussi, comme aujourd’hui, du full-hybrid et de l’hybride rechargeable. À bord, l’habitacle devrait être entièrement renouvelé et s’inspirera, là aussi, de celui que l'on trouve dans le Hyundai Santa Fe. Il s’équipera aussi du nouveau système d’infodivertissement Pleos de chez Hyundai et fera le plein d’écrans numériques en conservant toutefois des commandes physiques pour une meilleure ergonomie. Ce Hyundai Tucson 5 qui viendra concurrencer le Toyota Rav4, qui vient d’être renouvelé, arrivera en 2027 sur le marché.