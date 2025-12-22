Hyundai va dévoiler un colosse électrique au Salon de Bruxelles : de quel modèle s'agit-il ?

Du 9 au 18 janvier 2026, se tiendra le Salon de Bruxelles, un événement qui a pris de l’importance ces dernières années. Pour cette nouvelle édition, le groupe Stellantis viendra en force pas moins de onze marques, même si les principales nouveautés ne sont que des restylages. De son côté, Kia présentera un SUV électrique du segment B, la version de série du concept EV2 déjà vu.

L’autre marque du groupe, Hyundai, annonce dévoiler « le plus gros véhicule électrique de son histoire », rien que ça ! Nous savons que le Tucson est en pleine période de mise au point avant son lancement début 2026. Seulement, il abritera sous son capot uniquement des motorisations hybrides.

Le Ioniq 9 mesure déjà 5,06 m de long, ce qui en fait un beau bébé. Pourrait-il s’agir d’une version électrique du Staria, ce grand monospace de 5,26 m de long ? Difficile de l’affirmer à ce jour, mais il est fort possible qu’il se décline aussi en électrique.

Par ailleurs, la version restylée de la Ioniq 6 est annoncée officiellement. La partie avant devrait évoluer, de même que l’aérodynamique, la qualité de finition ou encore le niveau de technologie embarquée. Surtout, elle va marquer l’entrée de la déclinaison N. Espérons qu’elle reprenne le système de la Ioniq 5 N qui simule les plaisirs d’essence. Pour l’accueillir comme il se doit, un espace dédié aux sportives N est prévu.

Pas de voiture de l’année, cette année

Lors de la précédente édition, Hyundai était dans les finalistes pour le titre de Car Of The Year avec l’Inster. Pour l’édition 2026, aucune Hyundai n’y prétend. Toutefois, un autre modèle du groupe, la Kia EV4, est en lice. Sans révolutionner le segment, c’est une compacte bien née et une sérieuse rivale face aux autres compactes électriques.

Vous pouvez compter sur Caradisiac, qui sera présent au Salon de Bruxelles, pour vous détailler toutes les nouveautés présentes, et bien sûr vous dévoiler la Voiture de l’année 2026.