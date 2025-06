Dans les Alpes, Hyundai met au point le restylage de son monospace Hyundai Staria

Les monospaces ont pratiquement disparu du paysage automobile européen. Pourtant, certains modèles font de la résistance. C’est le cas du Hyundai Staria, un modèle disponible chez nous à partir de 57 400 € avec une motorisation hybride de 225 ch Il s'agit d'un modèle d’allure moderne qui dispose de neuf places de série.

Ce modèle hybride (il existait auparavant en version diesel essayée sur Caradisiac) va être restylé en 2026, des prototypes de ce modèle circulant en ce moment sur les routes des Alpes. Mais ces modèles qui sont encore de présérie ont la particularité d’être électriques. Il est donc vraisemblable qu'en même temps que le restylage, Hyundai propose son monospace Staria en version 100 % électrique à côté du modèle à motorisation hybride.

Une face avant légèrement remaniée

Pour le restylage du Hyundai Staria, le constructeur coréen Hyundai se contentera de petites évolutions de style. Celles-ci seront limitées à la partie avant du modèle. Ces modifications concerneront le bouclier, la calandre et les projecteurs qui recevront de nouveaux graphismes. Peu de chance de voir une quelconque évolution au niveau de la motorisation hybride qui affichera toujours 225 ch de puissance cumulée. À bord, le volant sera entièrement repensé tout comme les écrans numériques (instrumentation et infodivertissement) qui seront plus modernes.

Quid de l’autonomie du modèle électrique ?

Le Hyundai Staria est dans la gamme du constructeur coréen depuis 2021 mais depuis peu sur le marché français. Le restylage de ce modèle lui permettra de poursuivre sa route jusqu’en 2028. La version électrique qui arrivera au moment du restylage, pourrait intéresser les taxis, en raison de sa capacité de transport. Ceci, à condition que les performances de ce modèle sur batteries soient à la hauteur. Mais pour connaître la fiche technique, il faudra attendre le moment de sa présentation au cours de l’année 2026.