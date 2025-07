Avant/après : sachez repérer le restylage du Hyundai Tucson III au premier coup d’œil

Lorsque cette troisième génération de Tucson est présentée au Salon de Genève 2015, Hyundai affiche clairement ses ambitions. Entièrement revu, il arbore une ligne athlétique, moderne et équilibrée que l’on doit au Français Raphaël Bretecher. Légèrement plus long que l’iX35 qu’il remplace avec ses 4,47 m, il fait partie des plus longs de la catégorie. Une taille respectable qui lui permet d’accueillir convenablement ses hôtes (empattement de 2,67 m) avec un coffre cubant entre 513 et 1 503 litres.

Si la présentation intérieure est classique, la marque coréenne a fait des efforts au niveau de la qualité. Même si certains plastiques sont en deçà de la concurrence, le sérieux de la construction est bien présent.

À l’époque, le diesel représente la très grande majorité des ventes, une responsabilité reposant sur les 1.7 CRDi de 115 ch et 2.0 CRDI de 136 et 185 ch. Toutefois, deux offres à essence s’invitent sous le capot : 1.6 GDI de 132 ch et T-GDI de 177 ch.

Profitant d’un très bon niveau d’équipements, d’un intérieur plutôt soigné et de moteurs convaincants, le Tucson devient moins bon marché qu’auparavant. Malgré des prix plus élevés, le SUV convainc sans souci les clients.

À partir de septembre 2016, il reçoit un nouveau moteur 1.7 CRDI de 141 ch associé à une boîte à double embrayage DCT-7. Un duo qui ne nous avait pas totalement convaincus lors de son essai.

Le restylage d'août 2018

Après trois années de carrière, le Tucson est devenu le best-seller de la marque. Mais cela ne l’empêche pas de bénéficier d’un restylage. Nouvelle signature lumineuse, calandre redessinée, boucliers revus, hayon modifié, il se remet à jour sans en faire de trop.

La firme coréenne ne sait pas contenter de cela puisque tout le haut de la planche de bord est aussi revu, ce qui est assez rare. La qualité des matériaux est à la hausse et un nouvel écran trône au sommet.

Norme Euro 6d temp oblige, il y a du nouveau sous le capot concernant le diesel. Le 2.0 CRDI de 185 ch reçoit une nouvelle boîte automatique à huit rapports. Le 1.7 CRDI est remplacé par le 1.6 CRDI en deux niveaux de puissance : 115 et 136 ch. À noter que le premier est une boîte manuelle uniquement et en traction, le second peut bénéficier de la transmission 4x4 et de la boîte à double embrayage.

Surtout, la micro-hybridation fait son apparition avec une architecture 48V sur les 1.6 et 2.0 CRDI, ce qui au passage abaisse le volume de coffre à 459 litres.

Il faut toutefois attendre août 2018 pour que sa commercialisation débute, avec quatre finitions : Intuitive, Créative, Premium et Executive.

En mars 2019, le Tucson revoit son look sans pour autant passer par la case restylage. Avec l’apparition de la finition N Line qui intègre un kit carrosserie spécifique, un nouvel éclairage à diodes, mais aussi un intérieur plus soigné (sellerie en cuir/Alcantara par exemple).

Après sept millions d’exemplaires écoulés dans le monde, dont 120 000 en France, toutes générations confondues, il laisse place à un quatrième opus à partir d’octobre 2020.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Le Hyundai Tucson N Line