Essai - Hyundai Tucson CRDi 115 hybrid (2020) : belle maturité

En bref SUV compact

Troisième génération

Moteur diesel micro-hybridé

Renouvelé au bon moment, lorsque la déferlante SUV a débuté (en 2015), le Tucson de troisième génération est l’un des nombreux succès de Hyundai sur le Vieux Continent. En moyenne, le coréen s’écoule à 140 000 exemplaires chaque année en Europe. En France, où la marque connait une croissance continue depuis 5 ans, le Tucson s’écoule aux alentours des 10 000 exemplaires. Afin de poursuivre sa brillante carrière tout en restant conforme aux nouvelles normes de pollution, la firme a fait le ménage dans son offre. Trop pénalisés par le malus écologique, durci en raison de la mise en place de la nouvelle norme d’homologation WLTP, le 2.0 diesel et le 1.6 essence ont été écartés. Désormais l’offre se concentre sur une unique motorisation diesel déclinée en deux niveaux de puissance (115 et 136 ch) et micro-hybridée.

Comme beaucoup de constructeurs à l’heure actuelle, Hyundai dote son SUV d’un alterno-démarreur renforcé alimenté par une batterie additionnelle qui se recharge à la décélération et au freinage. L’objectif est de soulager le moteur thermique dans les phases énergivores comme le démarrage par exemple, afin d’abaisser les niveaux de consommation mais aussi et surtout les taux de CO2. En aucun cas vous ne roulerez en mode électrique. Cette technologie permet ainsi à notre version d’essai équipée du 1.6 CRD de 115 ch d’échapper au malus (137 g de CO2/km au maximum selon le cycle WLTP). Cette motorisation est exclusivement disponible avec une boîte mécanique à 6 rapports et en deux roues motrices.

Sur le papier, cet appareillage paraît frêle compte tenu du gabarit et du poids important de la voiture (1 600 kg). Pourtant il n’a rien de ridicule, loin de là. Le 4 cylindres diesel se montre disponible et plein de bonne volonté pour assurer dans toutes les situations : en ville à basse vitesse, sur réseau secondaire ou bien charger en hommes et bagages sur l’autoroute. La boîte manuelle qui l’accompagne est particulièrement plaisante à manier. Les débattements sont courts, les verrouillages sont fermes et l’étagement exploite au mieux le couple du moteur. Toutefois nous avons été surpris par le point de patinage relativement haut de la pédale d’embrayage. Une habitude à prendre. Si vous souhaitez profiter du confort d’une boîte automatique il faudra investir dans la version 136 ch DCT7. Le bilan consommation est tout aussi satisfaisant avec une moyenne de 6,1 l/100 km relevée durant notre essai, réalisé sur un parcours mixte.

Le Tucson n’est pas le plus confortable de sa catégorie ni le plus dynamique. Il jouit d’un comportement routier très neutre qui s’avère rassurant et satisfaisant au moment de signer le chèque. Le coréen prend peu de roulis en courbe et fait preuve d’une agilité correcte à l’approche d’un virage. Nous avions quelques appréhensions pour ce qui est du niveau de confort de cette version équipée de jantes de 18’’. Nos craintes ses sont dissipées rapidement. Le Tucson est un SUV confortable qui peut par ailleurs faire grimper sa polyvalence avec l’apport d’une transmission intégrale sur la version 136 ch.

Né en 2015 et restylé en 2018, le Tucson a depuis enrichi son offre d’une nouvelle finition appelée N Line, en l’occurrence celle de notre essai. Cette finition, vendue à partir de 33 400 € intègre des attributs inspirés du label sportif de la marque. Les boucliers, la calandre foncée, les jantes noires et les projecteurs à fond noir font partie du lot. A bord, on est agréablement surpris par la présentation. Les plastiques moussés, la sellerie de qualité, etc. Hyundai n’a plus rien à envier aux constructeurs européens. Les places arrière sont spacieuses, la garde au toit confortable mais malheureusement le volume de coffre chute d’une cinquantaine de litres à 459 litres avec l’arrivée de la batterie additionnelle placée sous le plancher et dédiée à la micro-hybridation.

Le Hyundai Tucson 1.6 CRDi 115 ch est disponible à partir de 29 850 € avec la finition Intuitive. Au total 4 niveaux sont proposés, dont un dédié aux professionnels. Notre version d’essai, un haut de gamme appelé « N Line Edition » s’avère particulièrement bien équipée puisqu’elle dispose de série du kit carrosserie détaillé ci-avant, de la sellerie cuir/alcantara avec surpiqûres rouges, de l’aide au stationnement avant et arrière, de la climatisation automatique bi-zone, de l’aide au maintien dans la voie, du chargeur sans fil pour téléphone, des feux de route intelligents, du régulateur/limiteur de vitesse, du système multimédia avec écran tactile 7'' avec compatibilité Android et Carplay, des sièges avant chauffants, de l’accès mains-libres et démarrage sans clé et de la navigation, etc. Sans oublier la garantie 5 ans kilométrage illimité. Une offre très complète face à la concurrence.