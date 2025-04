Impôts 2025, comment déclarer les frais liés à l’utilisation de votre véhicule 

Lors de sa déclaration de revenu, chaque contribuable bénéficie d'une déduction forfaitaire automatique de 10 % appliquée à ses revenus. Cette déduction forfaitaire est automatiquement retranchée des salaires déclarés.

Cependant, si vous estimez avoir dépensé davantage pour vos frais professionnels, notamment lors de l’utilisation de votre propre véhicule dans un cadre professionnel (trajets domicile travail et transport pendant vos heures de travail) vous pouvez renoncer à cette déduction forfaitaire pour déduire à la place les frais réels liés à vos déplacements. Pour cela vous devez vous référer au barème kilométrique de l’administration fiscal. Celui-ci inclut la dépréciation du véhicule, les frais de réparations et d’entretien, la consommation de carburant et la prime d’assurance. Les frais de stationnement et de péages, non compris, peuvent être déduits en plus sous présentation des justificatifs.

Pour les trajets domicile-lieu de travail, la distance maximale qui peut être déduite dans le cadre des frais réels est 40 km (soit 80 km aller-retour). Sauf cas exceptionnel (difficulté à trouver un nouvel emploi à proximité de votre domicile ; précarité ou mobilité de l’emploi que vous exercez ;exercice d’une activité professionnelle par votre conjoint à proximité du domicile commun ;mutation géographique professionnelle ; votre état de santé, celui de votre conjoint ou de vos enfants). Dans ce cas, vous devez joindre une note explicative à votre déclaration de revenus, précisant les raisons de cet éloignement.

Le barème kilométrique pour les voitures thermiques et hybrides (en €)

Puissance administrative (en CV) Distance (d) jusqu'à 5 000 km Distance (d) de 5 001à 20 000 km Distance (d) + de 20 000 km 3 CV et moins d x 0,529 (d x 0,316) + 1 065 d x 0,370 4 CV d x 0,606 (d x 0,340) + 1 330 d x 0,407 5 CV d x 0,636 (d x 0,357) + 1 395 d x 0,427 6 CV d x 0,665 (d x 0,374) + 1 457 d x 0,447 7 CV et plus d x 0,697 (d x 0,394) + 1 515 d x 0,470

20 % de bonus pour les voitures électriques

Si les déplacements professionnels ont été réalisés avec votre voiture électrique, le barème d’indemnité kilométrique est majoré de 20 %.

Le barème kilométrique 2025 pour les voitures électriques (en €)

Puissance administrative (en cv) Distance (d) jusqu'à 5 000 km Distance (d) de 5001 à 15 000 km Distance (d) + de 15 000 km 3 CV et moins d x 0,634 (d x 0,379) + 1273 d x 0,442 4 CV d x 0,727 (d x 0,408) + 1596 d x 0,489 5 CV d x 0,763 (d x 0,472) + 1669 d x 0,512 d x 0,798 (d x 0,448) + 1748 d x 0,537 7 CV et plus d x 0,836 (d x 0,472) + 1814 d x 0,564

Les frais kilométriques sont des frais professionnels et doivent apparaître sur les lignes 1 AK à 1 DK de la déclaration d’impôt.