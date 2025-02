Propriétaires d'hybrides et d'électriques, attention à la hausse du prix de l'assurance

Comme chaque année, le site de comparateur d’assurance en ligne Les furets dresse son bilan. Depuis plusieurs années, l’histoire se répète avec une augmentation des primes de 15,48 % en trois ans, et de 9,27 % pendant l'année 2024.

Pour l’exercice 2024, le site a constaté une forte augmentation dès le mois de juin jusqu’en août avec une moyenne passant de 998 €/an à 1 034 €/an, pour ensuite descendre à 957 €/an en fin d’année.

Seulement, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Les propriétaires de véhicules hybrides ont connu une hausse de 13 % par rapport à 2023 en formule tous risques et de 6 % en formule au tiers.

Les conducteurs d’électriques ont de quoi davantage grise mine avec respectivement + 20 % et + 19 %. Les raisons de cette tendance restent la suppression progressive de l’avantage fiscal TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance), les coûts élevés et la complexité des réparations.

Leurs propriétaires cherchent à faire des économies puisque les demandes de devis ont augmenté de 30 % sur le site de comparateur.

Comme toujours, ce sont les jeunes conducteurs, ceux-là mêmes qui ont le moins de budget à y consacrer, qui paient le plus cher. Les jeunes de 18 à 25 ans déboursent en moyenne 1 430 €/an (toutes formules confondues). Mais ce n’est rien comparé à ceux qui obtiennent le permis dès 17 ans : 1 793 €/an !

En vieillissant, les primes deviennent moins élevées : 967 €/an pour les 26 – 35 ans, 777 €/an pour les 36 – 45 ans, 708 €/an pour les 46 – 55 ans et 630 €/an pour les 56 ans et plus.

Bien plus cher en PACA qu’en Bretagne

Les tarifs d’assurance varient également en fonction de la région d’habitation. La densité de circulation, le taux d’accidents, le niveau de vol et de vandalisme ainsi que les coûts des réparations jouent en votre faveur ou non.

Les cinq régions les plus chères restent le PACA (1 140 €/an, toutes formules confondues), puis l’Île-de-France (1 072 €/an), l’Auvergne Rhône-Alpes (991 €/an), les Hauts-de-France 938 €/an et le Grand Est (925 €/an). À l’opposé, la Bretagne est la région où l’assurance auto est la moins chère avec 790 €/an.

Comparer régulièrement le prix des assurances est le meilleur moyen de payer moins cher. Faire pression auprès de sa compagnie avec un devis concurrent reste une technique efficace. Si elle ne produit pas d’effet, la loi Hamon permet de résilier votre contrat à tout moment après un an. De plus, c’est le nouvel assureur qui se charge de démarches administratives pour effectuer le transfert.