La Seat Leon est-elle devenue la meilleure voiture neuve du marché grâce à son prix très bas ?

La Seat Leon de quatrième génération est arrivée sur le marché en 2020. Proche cousine de la Volkswagen Golf de huitième génération (mais aussi de la Skoda Octavia de quatrième génération et de l’Audi A3 de quatrième génération), elle a tout de la compacte classique et souffre désormais d’une image un peu terne face à sa sœur éponyme plus « agressive » de chez Cupra, désormais pourvue d’une face avant très différente pour ne plus qu’on confonde les deux modèles.

Mais cette Leon reste un modèle bourré de qualités objectives, à la fois spacieuse et confortable en plus de bénéficier d’une technologie moderne (et heureusement d’une interface numérique désormais débarrassée de ses problèmes de jeunesse).

Un prix canon

Surtout, elle fait davantage d’effort que ses cousines du groupe Volkswagen au registre du prix. Depuis quelques mois, la Seat Leon a en effet droit à une remise de 5 500€ qui la place à partir de 22 320€ en finition Style avec le moteur essence TSI de 115 chevaux à boîte manuelle six vitesses. A ce prix elle possède des jantes en alliage de 16 pouces, l’écran tactile central compatible avec Apple Carplay & Android Auto, mais aussi d’une climatisation automatique tri-zones. C’est-à-dire tout l’équipement « minimum » nécessaire sur une bonne familiale compacte.

A titre de comparaison, la Volkswagen Golf démarre actuellement à 30 740€ avec le même moteur et la Skoda Octavia ne descend pas sous les 27 790€ même en regardant du côté des remises sur les exemplaires en stock. Quant à la Peugeot 308, elle commence à 30 770€ après remise avec le moteur essence à hybridation légère de 145 chevaux (certes doté d’une boîte automatique).

Seule la Fiat Tipo est encore moins chère

Bref, il n’y a que la Fiat Tipo, toujours proposée à 16 900€ avec son diesel de 130 chevaux, qui demande encore moins d’argent. Même si cette Leon impose un moteur moins puissant à son prix plus élevé, on peut quand même considérer qu’elle offre de meilleures prestations surtout grâce à sa conception plus haut de gamme et son équipement de série meilleur. Voilà pourquoi la Seat Leon ressemble actuellement à une très bonne affaire, y compris en version 150 chevaux à boîte automatique affichée à partir de 26 380€.

