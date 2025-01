La nouvelle Fiat Tipo diesel résiste à la décadence du marché automobile actuel

EN BREF Berline compacte diesel 130 chevaux A partir de 16 900€ 210€ de malus Meilleur rapport prix/prestations du marché ?

« Banco ! », voilà comment titrait Alexandre Bataille son essai de la Fiat Tipo de seconde génération en mars 2016 lors de son arrivée sur le marché européen. Très loin stylistiquement de la première mouture éponyme commercialisée entre 1988 et 1995, saluée à son époque pour sa relative originalité, cette Tipo de seconde génération au look très terne brillait alors par ses prix canons plus proches de ceux de Dacia que des marques généralistes classiques.

Spacieuse, plutôt confortable et correctement motorisée, la berline compacte italienne au style anonyme démarrait alors à 12 490€ avec un petit moteur essence de 95 chevaux (ou 17 590€ avec un diesel de 120 chevaux en finition haut de gamme). Malgré le renfort de variantes à cinq portes et break, cette Tipo pas aidée par l’augmentation continue de ses tarifs au cours des dernières années n’a jamais réussi à convaincre la clientèle en masse chez nous. Une totale injustice au regard de son rapport prix-prestations objectivement imbattable chez les autos familiales abordables !

Mais attention, elle revient. Pourtant rompu à la fameuse stratégie du « Pricing power » qui semble n’avoir fonctionné qu’à court terme, le groupe Stellantis commercialise à nouveau la Tipo exclusivement dans sa version berline à quatre portes et avec un diesel de 130 chevaux. En décalage total avec le plan produit actuel de Fiat, des autres marques du groupe et celui des constructeurs concurrents, la « nouvelle » Tipo se retrouve à un prix inférieur à celui des citadines modernes avec pourtant un moteur diesel puissant et même un bon niveau d’équipement. Alors, où est le piège ?

Aucune mauvaise surprise !

Pour le savoir, nous avons donc pris le volant d’un exemplaire de cette Fiat Tipo 1,6 litre Multijet 130 chevaux dans sa finition haut de gamme « City ». Pour sûr, elle ne déclenchera aucun coup de foudre avec ses lignes d’une banalité presque « vintage » à l’heure où les gens ne semblent plus rêver que de crossovers. Quasiment inchangée depuis huit ans, elle affiche tout de même une planche de bord fonctionnelle (à la console centrale améliorée peu après son lancement en version haut de gamme) avec un écran tactile central de 7 pouces compatible avec Apple Carplay et Android Auto (mais pas sans fil).

La rugosité de certains plastiques (contre-portes notamment) fleure bon l’univers Dacia mais la qualité d’assemblage n’a rien d’indigent pour autant et on garde une bonne ergonomie générale. Notez que la finition haute ajoute, en plus de l’écran tactile central offrant la connectivité smartphone, une climatisation automatique, la banquette arrière rabattable 60/40, les projecteurs LED ou encore les jantes de 16 pouces.

La Tipo demeure très logeable aux places arrière, beaucoup plus agréables à vivre que dans une citadine classique ou la Dacia Logan « Borel » que nous essayions récemment sur Caradisiac. Elle bénéficie aussi d'un coffre gigantesque de 520 litres. Que demander de plus quand on ne s’intéresse qu’aux capacités « utilitaires » d’une voiture ?

Sur la route, pas de mauvaises surprises non plus

Sur la route, la Tipo n’a pas vraiment changé après huit ans de carrière. Conçue sur la même plateforme que les anciennes Fiat 500L avec des éléments proches de ceux du Jeep Renegade ou même de l’Alfa Romeo Tonale (mais dans une configuration moins sophistiquée), elle se contente toujours d’une barre de torsion à l’arrière mais n’a heureusement plus droit aux tambours montés à l’arrière sur les exemplaires de base en 2016. Avec son bloc diesel de 130 chevaux et 320 Nm de couple associé à une boîte manuelle six vitesses à la commande plutôt agréable, elle offre un vrai bon niveau d’agrément.

Elle se fait plus bruyante que les compactes les plus modernes en phase d’accélération et se fait surclasser par les meilleures du lot en qualité d’amortissement comme en confort. Ce diesel reste aussi assez creux à bas régime même s’il offre des performances presque copieuses une fois que le turbo entre dans sa zone d’efficacité. Au global, cette Tipo se montre quand même nettement plus agréable à conduire qu’une Dacia Logan GPL de 100 chevaux et ne souffre d’aucun gros défaut malgré son typage châssis ennuyeux. Il y a plus sympa à conduire, mais c’est beaucoup plus cher !

Côté consommation enfin, comptez 5 litres aux 100 km sur autoroute à 130 km/h, 7 litres aux 100 en ville et 6 litres en conduite mixte. En coût d’utilisation, elle ne reviendra pas plus cher qu’un bon moteur GPL…