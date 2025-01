La nouvelle Fiat Tipo diesel résiste à la décadence du marché automobile actuel

Le rapport prix-prestations de la Fiat Tipo saute aux yeux quand on la compare aux autres modèles compacts du marché. Chez les marques généralistes, il faut désormais débourser plus de 30 000€ pour une Volkswagen Golf ou une Peugeot 308 moins spacieuses que cette Tipo. Comptez d’ailleurs au minimum 34 720€ pour la Française avec un diesel de 130 chevaux (à boîte automatique) et même 36 900€ pour une Golf TDI à boîte manuelle de 116 chevaux !

Malgré ses 210€ de malus écologique 2025, la Fiat Tipo diesel de 130 chevaux évolue ainsi dans un monde parallèle avec son addition de base à 16 900€ ou 18 900€ en finition haut de gamme. Même en comparaison des produits de la gamme Dacia, ses prix impressionnent : une petite Sandero GPL 100 chevaux à boîte manuelle demande désormais 16 750€ en finition Extreme. Le niveau d’agrément et d’espace intérieur n’a alors rien à voir avec ceux offerts par la berline compacte italienne. Ne parlons pas de la Renault Clio démarrant à 19 300€ avec un petit moteur de 65 chevaux ou de la Peugeot 208 à 20 850€ au minimum avec un moteur essence de 100 chevaux…

A retenir : la meilleure voiture neuve du marché, sans rire !

Si pour vous l’automobile s’apparente à un simple moyen de déplacement à la vocation utilitaire pour plus de deux personnes, il nous paraît rigoureusement impossible de dépenser si peu d’argent ailleurs dans un véhicule neuf à la vocation familiale. D’ailleurs, la Tipo est la seule voiture neuve dont le prix a baissé entre 2016 et 2025 : alors que la Peugeot 308 et la Volkswagen Golf ont pris plus de 10 000€, l’Italienne coûte moins cher que sa version diesel de 120 chevaux de l’époque (17 590€) !

La nouvelle Fiat Grande Panda, cette jolie citadine présentée comme un modèle « abordable », doit démarrer à près de 19 000€ cette année dans sa version essence de 100 chevaux. En comparaison de toutes les autres voitures neuves sans exception, la Tipo détonne totalement et s’impose plus que jamais comme la seule familiale vraiment abordable. Voilà pourquoi on se gratte la tête en apprenant qu’elle ne se vend pas si facilement que ça depuis son arrivée chez les concessionnaires, qui doivent souvent faire un petit geste sous la forme d’une remise de 500€ au minimum pour convaincre les clients.

Certes, il y a bien ce risque d’investir dans un modèle diesel neuf que certaines grandes villes comme Paris voulaient interdire dans leurs ZFE (de même que les véhicules essence d’avant 2011). Mais au vu de la gêne à bannir déjà les Crit’Air 3 à Paris, Montpellier, Lyon et Grenoble, pas sûr que cette mesure ne soit applicable dans les 10 prochaines années.

La meilleure voiture neuve populaire du marché est un véhicule diesel politiquement incorrect, âgé de huit ans et aucun constructeur automobile n’arrive à faire mieux que ça pour le moment : certaines voitures électriques sont devenues excellentes mais elles coûtent beaucoup plus cher. Les compactes thermiques et hybrides aussi. Quelle ironie alors que commence 2025, quand même !

Caradisiac a aimé

Le rapport prix-prestations imbattable

L'espace à bord

L'agrément mécanique et la consommation

Caradisiac n'a pas aimé

Le style un peu ringard

La finition intérieure

Ennuyeuse à conduire (mais il existe bien pire sur le marché)

Prix Fiat Tipo diesel 130 chevaux

Finition "Tipo" : 16 900€

Finition "City" : 18 900€