La Fiat Grande Panda est plus chère que la Citroën C3

La cousine technique de la Citroën C3 se dévoile davantage et donne notamment deux indices concernant ses prix. La version thermique débutera à moins de 19 000 € et son équivalent électrique à moins de 25 000 €. Des prix attractifs dans l’absolu, mais plus élevés que ceux de la Française, respectivement facturée 14 990 € et 23 300 €. Une Panda plus chère qu’une C3 ? Oui, c’est possible.

Contrairement à la C3 qui se veut plutôt sérieuse, la Grande Panda jouera davantage la partition fun. Pourtant, elle n’en oublie pas pour autant les aspects pratiques puisque la version électrique bénéficie d’un câble de recharge intégré et logé sous le capot avant, fonctionnant avec du courant alternatif jusqu’à 7 kW. Une fois la recharge terminée, il se range sans difficulté grâce à sa forme en spirale. Fiat indique par ailleurs que le coffre dispose d’un volume de 361 litres et que les rangements avant cumulent 13 litres.

Un moteur thermique à hybridation légère

Côté motorisation, elle reprend l’électromoteur de 83 kW (soit 113 ch) alimenté par une batterie de 44 kWh lui permettant une autonomie de 320 km. Concernant la version thermique, elle sera hybride et reprendra très certainement la technologie à 48V qui se développe à grand pas dans le groupe Stellantis. Voici ce qui justifie certainement son prix supérieur puisque la C3 en est pour le moment privé.