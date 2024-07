L’hybridation légère va se généraliser, ou presque, dans le groupe Stellantis

Peugeot 208, Citroën C5 Aircross ou encore Opel Astra, la motorisation à hybridation légère de 136 ch s’invite déjà sous le capot de plusieurs modèles du groupe, mais elle compte bien se répandre davantage.

C’est ce que vient d’annoncer Stellantis qui « proposera 30 modèles hybrides en Europe cette année et prévoit d’en commercialiser six de plus d’ici 2026. » Le groupe précise également que les ventes d'hybrides ont augmenté de 41 % depuis le début de l’année.

Le groupe peut se féliciter d’un tel score, mais il n’a en réalité pas vraiment le choix que de réaliser des volumes importants. Si l’échéance de 2035, et l’interdiction de vendre des voitures thermiques neuves, est dans tous les esprits, une autre réglementation en cours contraint les constructeurs.

Des rejets de CO2 limités

Il s’agit du CAFE (Corporate Average Fuel Economy) qui impose déjà des seuils de rejet de CO2 et qui pourrait les limiter à 50 g/km d’ici à 2030. Si les limites sont dépassées, les constructeurs s’exposent à de lourdes sanctions. Puisque chaque gramme compte, généraliser cette technologie devient une nécessité. À titre d’exemple, l’ancien Peugeot 3008 Hybrid e-DSC6 permettait de grappiller 18 g/km de CO2. La dernière génération fait un peu mieux avec 123 g/km.

Voici les modèles du groupe Stellantis profitant de cette hybridation légère disponibles actuellement ou dans le courant de l’année en Europe :

Alfa Romeo Junior et Tonale

Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross et C5X

DS 3 et DS 4

Fiat Panda et 600

Jeep Avenger, Renegade et Compass

Lancia Ypsilon

Opel Corsa, Astra, Astra SportsTourer, Mokka, Frontera, Grandland

Peugeot 208, 308, 308 SW 408, 2008, 3008 et 5008

Le module hybride eDCT intègre un moteur électrique de 21 kW (soit près de 29 ch) alimenté par une batterie de 48V et 0,9 kWh avec la possibilité de parcourir jusqu’à un kilomètre sans réveiller le bloc thermique. Ce module est associé notamment avec le 1.2 turbo, mais peut aussi convenir avec une motorisation hybride rechargeable.