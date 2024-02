Essai exclusif - Peugeot 3008 hybrid 136 ch (2024) : la version la plus vendue...

EN BREF Version micro-hybridée 136 ch À partir de 38 490 €

C’est la tradition : quelques semaines avant la proclamation de la lauréate, le jury de la Voiture Européenne de l’Année – dont votre serviteur est membre – se retrouve pour une ultime séance d’essais rassemblant toutes les finalistes en un seul lieu. En l’occurrence, le circuit de Mortefontaine. Parmi ces finalistes, le nouveau Peugeot 3008 « en général », et pas seulement sa version 100% EV. C’est pourquoi le constructeur avait amené le 3008 dans sa déclinaison hybride. Autrement dit, celle qui sera plus que vraisemblablement la plus vendue… et Peugeot ne le sait que trop bien !

Nous voici donc en présence de ce véhicule au design tout sauf timide. Notre avis ? Il vaut ce qu’il vaut sachant qu’on ne discute pas les goûts et les couleurs, mais on commence à se demander si Peugeot ne finit pas par aller trop loin dans l’expressivité de ses faces avant. Le profil est en revanche agréablement dynamique, notamment grâce à cette partie arrière « fastback », évidemment. Et la face arrière s’arrête heureusement aux portes du « too much ». Mais bon, on le répète, tout cela est éminemment subjectif. Finalement, tous les « experts » détestent le faciès actuel des BMW, avis qui n’est manifestement pas partagé par la clientèle. Alors…

En passant à bord, permettez-moi d’utiliser la première personne, pour mieux saisir l’évolution du 3008. Pour moi, l’habitacle de cette nouvelle génération constitue en effet une excellente surprise, à plus d’un titre. Jusqu’à présent, je n’avais en effet jamais adhéré à ce concept du fameux « i-Cockpit » de Peugeot. Probablement en partie en raison de ma grande taille, m’empêchant de trouver une position de volant à la fois satisfaisante pour la conduite et ne cachant pas les compteurs. Rien de plus irritant ! Que dis-je !? Si, il y avait plus irritant : le système multimédia, sa conception labyrinthique, son « tout à l’écran », ses manipulations multiples pour seulement changer la température d’un degré… Et là, miracle. Ce doit être la première fois en plus de 10 ans que je ne m’énerve pas en prenant le volant d’un produit « ex-PSA ».

Premièrement, la nouvelle conception du i-Cockpit panoramique change totalement la donne. Le combiné d’instruments est repositionné, est n’est donc plus caché par le petit volant, dont on ne retient désormais que le touché sportif qu’il offre. Quant au système multimédia, il est subitement devenu logique, intuitif. Et si les commandes de climatisation passent toujours par l’écran, au moins sont-elles affichées en permanence.

Mon esprit n’étant plus monopolisé par des aspects agaçants, je ne peux que mieux apprécier la présentation intérieure et tout simplement magnifique (encore une appréciation subjective). Tout est fait pour que le conducteur se sente comme dans le poste de pilotage d’un avion. Quant au revêtement en tissu « écologique » que l’on retrouve sur de très larges parties des surfaces intérieures, il est à la fois très élégant et agréable au toucher.

Seul petit bémol : la qualité des plastiques a fait un pas en arrière. Dans la génération sortante, à peu près tous les plastiques à portée de mains étaient moussés. À se demander comment Peugeot pouvait vendre un véhicule d’une telle qualité perçue à ce prix. Mais depuis 2016, la situation économique a changé, et l’heure est aux économies tous azimuts. Et bien que les surfaces de l’habitacle du nouveau 3008 soient toujours agréables au toucher, les plastiques sont à nouveau majoritairement creux. De bons plastiques creux, pas comme dans une 309, mais creux quand même.

Comme nous l’avons déjà observé dans nos premiers comparatifs statiques, l’habitabilité arrière n’est pas un gros atout du nouveau 3008. Lorsque j’essaye de caser mes 190 cm derrière le siège conducteur réglé pour moi, mes genoux touchent quasiment le siège. Il y a mieux dans la catégorie ! Le coffre, en revanche, est assez bien placé, avec ses 520 litres.