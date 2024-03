L'interdiction des voitures thermiques en 2035 paraît déjà difficile

C’était un moment historique. A la fin du mois de mars 2023, le Conseil de l’Union européenne annonçait un accord final sur l’interdiction de vente des voitures neuves thermiques à partir de l’année 2035 dans les pays membres après d’âpres discussions. Malgré l’opposition des nations les moins à la pointe sur cette technologie, il était ainsi acté que les constructeurs n’auraient plus le droit de vendre des autos carburant aux énergies fossiles après cette date.

Mais depuis la fin de l’hiver dernier, le marché automobile tout entier se questionne sur l’avancement de son électrification. Que ce soit en Chine, aux Etats-Unis ou en Europe, l’adoption des clients ne va pas aussi vite que prévu. Les Américains se préparent à revoir à la baisse leurs objectifs en la matière, le gouvernement n’ayant plus d’autre choix que de céder face aux professionnels des filières automobiles qui demandent davantage de temps pour que les consommateurs s’adaptent. En Chine, l’heure n’est plus à la multiplication des marques électriques alors que certaines d’entre elles frôlent déjà la faillite et que la demande semble largement couverte par l’offre actuelle.

Un recul en Europe commence à se dessiner

Sur le Vieux Continent, les constructeurs automobiles semblent désormais moins sûrs de la faisabilité d’une interdiction de vente des voitures thermiques en 2035. Les dirigeants de Porsche, qui tablaient pourtant sur une électrification à 80% de leur gamme mondiale d’ici 2030, admettaient récemment qu’il faudrait peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu pour interdire la vente de véhicules neufs à pétrole. Mercedes a revu ses plans d’électrification à la baisse chez nous et Audi a également changé ses plans à moyen terme.

Du côté de chez Renault, le patron Luca de Meo a discrètement déclaré à l’occasion du salon de Genève qu’il « espérait un léger report de l’application de l’interdiction des moteurs thermiques en Europe ». En Allemagne, les conservateurs projettent même de faire annuler totalement cette interdiction à l’occasion des prochaines élections au sein du Parlement européen. D’après les journalistes de Clean Energy, ils affirment qu’un tel revirement est nécessaire pour préserver l’avantage technologique de la nation en matière de moteurs thermiques tout en la développant encore. D’après eux, ces moteurs thermiques n’empêcheront pas l’Union européenne d’arriver à la neutralité carbone grâce à l’innovation technologique.

Alors que des marques comme Volkswagen ou Fiat ont été obligées d’abaisser les rythmes de production dans leurs usines de voitures électriques l’année dernière à cause d’une faible demande, l’idée de revenir sur l’interdiction de vente des voitures thermiques neuves en 2035 ne semble plus relever du tabou. Bref, les négociations sur le sujet ne sont sans doute pas finies et dépendront beaucoup de l’évolution des ventes dans les mois et années à venir.