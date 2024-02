Mercedes fait marche arrière sur l’électrique

Il y a encore trois ans, Audi et Mercedes rivalisaient de déclarations fracassantes pour annoncer leur électrification totale sur le Vieux Continent. En 2021, Audi projetait en effet de ne plus développer aucune nouvelle génération de voitures thermiques, se focalisant désormais sur les autos électriques uniquement. Chez Mercedes, on annonçait au même moment un objectif de vente de véhicules neufs 100% électriques en Europe dès 2030, avec un premier pallier important de 50% de voitures électriques ou hybrides rechargeables attendu pour 2025.

Alors que nous ne sommes plus qu’à un an de ce premier palier de 2025, qu'Audi va finalement concevoir une nouvelle famille de modèles thermiques et que les ventes de voitures électriques restent à des niveaux bien plus bas que prévu dans les prévisions des Allemands, Mercedes ajuste logiquement ses objectifs d’électrification pour le moyen terme chez nous.

50% d’électriques ET d’hybrides d’ici 2030

Dans son dernier plan dévoilé aux investisseurs, Mercedes ne vise plus qu’une proportion de 50% de véhicules électrifiés dans ses ventes de voitures neuves en 2030 en Europe. Et ce chiffre inclut désormais les véhicules hybrides rechargeables en plus des modèles 100% électriques. Sachant que quasiment toute la gamme de Mercedes-Benz existe désormais en version hybride rechargeable, l’objectif paraît subitement atteignable.

Et en considérant que les voitures neuves doivent devenir 100% électriques d’ici 2035 en Europe, cela ne laisserait ensuite que cinq ans à Mercedes pour arriver à se convertir totalement au « zéro émission » et gagner plus de 50% de part de vente de voitures électriques. Si le calendrier fixé par l’Union européenne tient, évidemment.