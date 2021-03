Audi ne va plus développer des moteurs thermiques

La norme Euro 7 aura-t-elle la peau du moteur thermique ? On le saura une fois ses règles fixées, dans le courant de cette année. Mais avant même d'être définie, l'Euro 7 commence à avoir la peau du développement de nouveaux blocs thermiques.

Markus Duesmann, patron d'Audi, a ainsi confirmé, dans une interview donnée au média allemand Automobilwoche, que sa marque n'allait plus se lancer dans la conception de moteurs thermiques. Une annonce lourde de conséquences, puisque Markus Duesmann rappelle qu'Audi gère la recherche et le développement du groupe Volkswagen, et donc l'ensemble des marques de la galaxie VW ne devrait plus voir arriver de blocs essence ou diesel inédits.

Le patron de la firme aux anneaux explique que ce type de projet ne peut plus être rentable face à des normes de plus en plus sévères, avec des seuils de CO2 européens qui ne cessent de baisser, et entraînent une marche forcée vers l'électrique. Mais ce n'est pas encore la fin des TFSI ou TDI, puisque les blocs actuels feront l'objet d'évolutions pour se plier aux nouvelles normes… tant que c'est possible.

Sans surprise, les investissements vont davantage porter sur les modèles électriques. En 2025, Audi aura déjà une vingtaine de véhicules 100 % électriques dans sa gamme !