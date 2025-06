Il y aura une Audi RS 6 électrique et une autre thermique !

Vous le savez, Audi fait partie de ces constructeurs automobiles qui ont décidé de revoir leur stratégie sur les technologies de moteurs ces dernières années. Comme Mercedes, la marque aux anneaux va rallonger la vie de ses groupes motopropulseurs thermiques et hybrides, très au-delà de la fin de la décennie.

La gamme de la familiale A6 témoigne d’ailleurs de ce revirement stratégique : alors que la routière devait initialement exister en version 100% électrique uniquement, Audi a préféré commercialiser aussi un modèle thermique sur une plateforme technique différente (la PPC également utilisée par l’A5 et le Q5).

Deux RS 6 à venir

Et ce revirement stratégique se retrouvera aussi dans les futures grosses ultra-sportives de la marque allemande. Comme le confirment les journalistes anglais d’Autocar, Audi prépare bien deux RS 6 et non pas une seule.

La première de ces RS 6 sera 100% électrique et prendra pour base l’A6 e-tron, avec un groupe motopropulseur bimoteur à transmission intégrale, dont la puissance maximale approchera (ou dépassera) les 700 chevaux. Elle concurrencera ainsi la Porsche Taycan et la future familiale électrique d’AMG, peut-être avec une philosophie moins radicale.

La seconde se basera sur la toute nouvelle A6 thermique et sa plateforme PPC, avec un V8 biturbo hybride rechargeable de plus de 700 chevaux (à transmission intégrale, évidemment). Son groupe motopropulseur devrait être similaire à celui de la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, forte de 782 chevaux en puissance maximale cumulée. Cousine de cette dernière, elle concurrencera logiquement la récente BMW M5 Touring qui utilise elle aussi un groupe motopropulseur hybride (de 727 chevaux).

Laquelle des deux sera la plus intéressante à conduire ?

Toute la question sera évidemment de savoir laquelle de ces RS 6 procurera les meilleures sensations de conduite et la meilleure efficacité dynamique. Chez Porsche, la Taycan est devenue plus efficace que la Panamera grâce à son groupe motopropulseur surpuissant depuis le restylage (775 chevaux en puissance permanente). Mais en termes de plaisir, la Panamera se défend très bien.