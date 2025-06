Audi ne prévoit plus d'arrêter ses moteurs thermiques

A la fin de la précédente décennie, Audi figurait parmi les marques automobiles les plus à la pointe dans ses projets d’électrification. Elle prévoyait alors d’arrêter de commercialiser des voitures thermiques en Europe avant 2030, de ne plus investir dans de nouvelles générations de véhicules fonctionnant à l’énergie fossile et de généraliser en quelques années ses autos électriques presque partout dans le monde.

Mais comme chez de nombreuses autres marques, les plans ont changé chez Audi en raison de l’évolution du marché et de la croissance moins rapide que prévu de cette technologie des voitures électriques. Le constructeur allemand a finalement pris la décision de concevoir de toutes nouvelles plateformes de voitures thermiques (la PPC équipant les récentes A5, A6 et Q5) et investit beaucoup plus d’argent que prévu dans ces moteurs à pistons.

Plus de date d’arrêt de la technologie thermique

Dans un entretien avec les journalistes anglais d’Autocar, le président-directeur général d’Audi confirme qu’il se désunit totalement de la stratégie de son prédécesseur. « Audi se prépare à lancer de toutes nouvelles lignes de moteurs thermiques et de véhicules hybrides, qui nous permettront de garder de la flexibilité pour la prochaine décennie. D’ici là, on verra bien comment le marché évolue », précise-t-il.

Tout en confirmant qu’Audi ne proposera plus de petites voitures à l’avenir et en expliquant que le constructeur aux anneaux prendra la responsabilité du développement technique de tous les gros modèles du groupe Volkswagen à l’avenir (pour les voitures de la taille de l’A5 et au-dessus), il affirme qu’il n’y a désormais aucune date de prévue pour l’arrêt des moteurs thermiques.

Quid de la barrière de 2035 ?

Tout le monde se demande si l’Europe va réellement pouvoir mettre en place son interdiction de vendre des voitures thermiques neuves à partir de 2035 et les propos de Gernot Döllner ne sont évidemment pas de nature à conforter ce projet. Mais de toute façon, personne n’est capable de prévoir avec précision ce à quoi ressemblera notre marché automobile dans 10 ans !