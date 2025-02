L'Audi A6 devait être électrique, elle sera aussi thermique

Dans la stratégie récente d’Audi, les noms de berlines devaient indiquer le type de leurs motorisations : les modèles dont les noms terminent par des nombres pairs étaient désormais censés embarquer des motorisations exclusivement électriques et ceux dont les badges possèdent un chiffre impair, des groupes motopropulseurs thermiques et hybrides rechargeables. De cette façon, la nouvelle A5 remplace l’ancienne A4 (et la précédente A5) avec des motorisations thermiques et la toute nouvelle A6 e-tron n’embarque qu’un groupe motopropulseur électrique.

Mais surprise, il y aura finalement aussi une nouvelle Audi A6 à motorisation thermique. Dans un revirement stratégique, la marque aux anneaux officialise l’arrivée prochaine d’une nouvelle génération de berline pour concurrencer les Mercedes Classe E et BMW Série 5. Alors que l’A6 e-tron repose sur la nouvelle architecture PPE comme le Q6 e-tron et le récent Porsche Macan Electric, la future A6 thermique utilisera plutôt la PPC (« Premium Platform Combustion ») inaugurée par les récentes A5 et autres Q5. Elle sera dévoilée officiellement le 4 mars prochain.

Changement d’appellation

Ce n’est pas tout : Audi annonce aussi un changement de stratégie sur les noms : désormais, le type de motorisation de chaque modèle se définira par la seconde partie du nom. Les modèles électriques se termineront par « e-tron », les variantes essence à hybridation légère finiront par « TFSI », les versions à hybridation rechargeable s’appelleront « TFSI e » et les moutures diesel par « TDI ». On pourra donc bien avoir à la fois une A6 e-tron et une A6 TFSI en même temps, bien que ces noms ne correspondront techniquement pas au même modèle. Précisons que le « A » se réservera toujours aux berlines et breaks et le « Q » aux SUV.