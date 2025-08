Après un mauvais mois de juillet, le marché de l’occasion s’apprête à basculer dans le rouge

Après les ventes de véhicules neufs, celles de seconde main sont-elles également sur le point de régresser ? C’est ce que laissent craindre les données pour le mois de juillet 2025, sensiblement inférieures au demi-million d’unités et en baisse de 4 % par rapport au même mois de l’année dernière.

Le mois dernier, ce sont ainsi 489 465 véhicules qui ont changé de mains. Ce résultat est donc médiocre comparé à la même période de 2024, mais il est carrément très mauvais si on le compare à 2019, avec une chute de 14,8 %. Au total, depuis le 1er janvier, ce sont ainsi 3 229 092 transactions qui ont été enregistrées.

Stellantis paie aussi ses erreurs en occasion

Sur 7 mois, le décompte est encore positif, mais de justesse (+ 0,1 %). Mais les segments qui concernent les véhicules les plus récents ne se portent vraiment pas bien. Ainsi, les moins de 1 an dégringolent de 20,2 % et les 2 à 5 ans de 13,2 %, tandis que les plus de 16 ans gagnent 10,9 % de parts de marché.

Parmi les plus gros gadins, on pointera du doigt les marques du géant Stellantis. Au cumul, elles enregistrent -8,5 % en volume, notamment à cause de l’exécrable réputation en matière de fiabilité des motorisations 1.2 PureTech et 1.5 BlueHDi. En partie à cause de cela, la part de marché des marques françaises baisse de 0,4 point, à 47 %.

Toujours plus vert

Mauvaise passe également pour les voitures thermiques. Le Diesel finit le mois de juillet à -6,8 %, tandis que l’essence clôture à -7,7 %. Les grandes gagnantes sont les motorisations électrifiées, avec un gain de 20,5 % en volume de ventes.

Crédits photos : Olivier Martin-Gambier