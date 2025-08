Et si DS lançait une véritable sportive, voire une supercar ?

« Il n’y a pas de débat clos, alors pourquoi pas ? » Voici ce qu’a déclaré Xavier Peugeot, le patron de Ds depuis février dernier, au sujet d’une future sportive au sein de la gamme.

Un modèle qui aurait toute sa place puisque, comme le confirme M. Peugeot auprès de nos confrères d’Autocar : « Il serait peut-être judicieux pour nous de réfléchir à des versions plus puissantes de nos modèles et de nos moteurs, en phase avec notre engagement en Formule E ».

Il est vrai que pour un constructeur présent dans cette discipline depuis près de dix ans, aucune sportive ou déclinaison sportive n’a été proposée, ou presque. Depuis que DS existe, en tant que griffe de luxe de Citroën au départ, seule la DS 3 Racing (puis Performance) fut proposée.

Pourtant, DS a présenté en 2016 la E-Tense Performance, un concept électrique deux places de 815 ch ! Une puissance loin d’être ridicule, bien au contraire. Le 0 à 100 km/h est abattu en deux secondes, une Bugatti Chiron demande une demi-seconde supplémentaire.

Premium ou sportif ?

Depuis sa naissance, la marque DS se positionne sur le segment des premium. Un positionnement bien compris par son designer Thierry Metroz. Pourtant, ce dernier a récemment indiqué vouloir aller plus loin : « on n’est pas encore Rolls-Royce ou Bentley, bien sûr, mais on s’inspire plutôt de ces références que des marques premium allemandes ».

Pourtant, Xavier Peugeot ne semble pas partager la même vision. Si ces marques peuvent inspirer, il insiste sur le « positionnement premium » de la marque.

En attendant une éventuelle sportive, ou version sportive d’un modèle déjà existant (DS 3 Performance basée sur l’Alfa Romeo Junior 280 ch ? ), la marque doit d’abord défendre la gamme existante et redresser la barre puisque les immatriculations ont chuté de 24 % dans le monde l’année dernière.