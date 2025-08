Les yeux fermés pendant 18 minutes sur un trajet de 6 heures

« Un Français sur deux admet avoir déjà somnolé en conduisant et 38 % avouent avoir déjà eu peur de causer un accident parce qu’ils avaient une forte envie de dormir ». Face à ce constat, l’association 40 millions d’automobilistes a décidé de réaliser une expérience sur simulateur. Trois automobilistes de l’association se sont prêtés au jeu sur des appareils équipés notamment du système eye tracking permettant de connaître avec exactitude l’emplacement et le travail des yeux.

L’expérience a duré six heures, dont deux heures de nuit (les dernières) en condition de départ en vacances, avec un trafic chargé. À noter que les cobayes ont démarré leur test à 16 heures et qu’une pause toutes les deux heures a été respectée.

Le test a ainsi révélé que l’une des volontaires a passé 1h21 sans regarder la route des yeux, dont 18 minutes les yeux fermés à cause de la fatigue. Tous les indicateurs se sont dégradés au fil du temps : écarts de trajectoire plus fréquents, temps de clignotement des yeux qui s’allongent, augmentation des distances de sécurité, baisse des contrôles dans les rétroviseurs… Tous ces facteurs augmentent les risques d’accident.

S'arrêter dès les premiers signes

La fatigue et la somnolence seraient en cause dans près de 8 % des accidents mortels, et il s’agit de la cause principale sur l’autoroute. Il est primordial de repérer les premiers signes de fatigue : picotement des yeux, bâillements, tête qui devient lourde, raidissement de la nuque, douleurs dans le dos, regard qui se fige… Dès les premiers signes, le conducteur doit s’arrêter, car les risques d’avoir un accident dans la demi-heure qui suit sont multipliés par trois ou quatre. Une sieste de 15 minutes suffit pour restaurer une bonne vigilance.

Certaines aires d'autoroute (notamment le réseau Vinci) proposent des "espaces sieste" avec des coussins géants ou des kits spécifiques (masques et bouchons d'oreille).