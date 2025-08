Ces musées incontournables à visiter cet été, et toute l’année

Manoir de l’automobile, Musée de l’Aventure Peugeot, les endroits dédiés aux automobiles anciennes ne sont pas rares sur le territoire. De la Bretagne à la Bourgogne Franche-Comté en passant par les Alpes de Haute-Provence, ils ne sont pas tous concentrés en Île-de-France, bien au contraire. Voici notre liste, non exhaustive, des musées qui méritent le coup d’œil.

Musée de l’Aventure Peugeot

Situé à Sochaux en Bourgogne Franche-Comté, ce musée d’une surface de plus de 8 000 m2 carrés permet d’y admirer plus de 130 véhicules. Ce n’est pas tout puisque plus de 3 000 objets y sont exposés, de l’outillage, des machines à coudres ou des machines à laver estampillés Peugeot ! Si vous avez un creux, la brasserie permet de déguster les spécialités locales au milieu des autos. Le musée est ouvert tous les jours jusqu’au 31 août.

Site internet : Musée de l'Aventure Peugeot

CitroMuseum

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Niché en amont des gorges du Verdon, dans le village de Castellane, ce musée est l’œuvre d’un seul homme, amoureux des Citroën, qui a réussi à réunir 125 modèles, tous dans un état de conservation exceptionnelle. De la 2CV à la BX en passant par la plus ancienne DS connue et des documents d’époque uniques, ce lieu est incontournable pour les passionnés de la marque. Le CitroMuseum est ouvert tous les jours du 14 avril au 12 octobre.

Site internet : CitroMuseum

Musée Matra

Situé à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher, ce musée permet de découvrir l’histoire incroyable de Matra, de son histoire en Formule 1 à la production de voitures atypiques en passant par son partenariat avec Renault (n’oublions que Matra est l’inventeur de l’Espace). Sur 3 000 m2, vous pourrez admirer plus de 50 véhicules. À noter que jusqu’au 2 novembre, une exposition temporaire « L’épopée Renault » réunit 20 modèles emblématiques de la marque. Le musée est ouvert tous les jours en juillet et août.

Site internet : Musée Matra

Musée National de l’Automobile de Mulhouse

Nous sortons ici des lieux mono marque pour un endroit à ne manquer sous aucun prétexte. Il y abrite plus de 500 véhicules, c’est tout simplement l'une des plus belles collections au monde. Une collection qui existe grâce aux frères Schlumpf qui acquièrent de nombreuses Bugatti. Bar, restaurant et animations agrémenteront votre visite. Le musée est ouvert tous les jours, fériés compris, sauf le 25 décembre.

Site internet : Musée National de l’Automobile de Mulhouse

Le Manoir de l’Automobile

Direction la Bretagne, à Lohéac plus exactement, pour y découvrir un manoir datant du XVIIe siècle et surtout les 400 véhicules qu’il renferme. Ce n’est pas tout puisque vous pourrez admirer un espace maquette de trente dioramas ainsi que plus de 3 000 miniatures. Une grille de départ avec 18 Formule 1 a même été reproduite. Garage, station-service, guinguette, ce lieu est un véritable voyage dans le temps.

Site internet : Le Manoir de l’Automobile

Musée automobile de Reims Champagne

Ce musée associatif, créé en 1985, ne regroupe pas moins de 90 motos, 160 voitures et 7 000 miniatures ! Venez ainsi découvrir des véhicules de 1903 à nos jours, ouvert tous les jours sauf le mardi.

Site internet : Musée automobile de Reims Champagne

Musée automobile de Vendée

Ce lieu est né de la passion d’une famille. Depuis 1939, il concentre des modèles rares et permet aujourd’hui de découvrir plus de 150 véhicules sur une surface de 3 300 m2. Il est ouvert tous les jours du 1er juin au 31 août.

Site internet : Musée automobile de Vendée

Musée éphémère des 24 Heures du Mans

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Du 1er août 2025 au 31 mars 2026 se tient le musée éphémère « Champion du monde » qui rassemble les Formule 1 et prototypes d’endurance qui ont marqué l’histoire du sport automobile mondial. Le musée est ouvert tous les jours.

Site internet : Musée éphémère des 24 Heures du Mans

Bientôt un grand musée Renault

La marque au losange s’est enfin décidée à construire son propre musée. Il sera situé à Flins, dans les Yvelines, et ouvrira ses portes en 2027. Le public pourra revivre les 125 d’histoire de la marque via une centaine de modèles emblématiques. De plus, les visiteurs auront accès aux archives de la marque, lesquelles représentent aujourd’hui 2 400 mètres linéaires (affiches, dessin, publicités…).