La future Porsche 911 Speedster se camoufle pour mieux tromper les chasseurs de scoop !

Comme le constructeur allemand l’avait déjà fait dans le cadre de la création de la précédente génération de Porsche 911 type 991 Speedster, il utilise un mulet de développement. Ainsi, la Porsche 911 ST découvrable qui effectue des essais dans le sud de l’Europe n’est qu’un châssis d’essai pour la future Porsche 911 Speedster type 992.2. Un modèle sympathique qui devrait arriver l’an prochain et sera disponible en petite série.

Pour le moment il est difficile de se faire une idée de la version définitive de la Porsche 911 Speedster type 992.2. D’autant plus que le modèle va encore évoluer avant d’être dévoilé dans sa forme définitive. Comme celle qui l’a précédé en 2019 et qui a été produite à 1948 exemplaires (en hommage à l’année de création de la marque), la future Porsche 911 Speedster type 992 devrait trouver rapidement preneur. Rappelons-nous que tous les exemplaires du modèle 2019 avaient été vendus avant sa présentation !

Toujours un décapotage manuel ?

Pour le moment c’est toujours l’heure des essais de mise au point pour cette nouvelle auto qui devrait représenter ce qui se fait de mieux en matière de sportivité. Comme la précédente Speedster, le moteur devrait être emprunté à la Porsche 911 GT3 RS, un flat six de 4 litres qui développe aujourd'hui 525 ch. Le pare-brise de la Speedster devrait être plus incliné que sur une Porsche 911 ST et la capote devrait être à déverrouillage électrique, mais elle pourrait comme pour sa devancière être manipulée à la main pour son « décapotage ».

Une beauté exclusive

Simple roadster deux places, cette auto devrait bénéficier de trains roulants spécifiques et l’on ne sait pas encore si elle conservera la boîte manuelle comme l’avait fait la précédente génération. La Porsche 911 Speedster Type 991 était à la fois légère et performante grâce au moteur emprunté à la Porsche 911 GT3 RS (type 991) et son héritière devrait, elle aussi, être à la fois élégante et dotée de performances très élevées.