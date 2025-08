Ford Mondeo II V6, vous prendrez bien un peu d’Aston dans votre familiale ?

Après s’être loupé avec sa terrifiante Escort de 1990, Ford redresse magnifiquement la barre en 1993. En effet, cette année-là, l’ovale bleu remplace son antédiluvienne Sierra par la Mondeo, une familiale à la fois dotée de très bons trains roulants (une rareté alors pour le constructeur), et d’un rapport prix/équipement record.

Résultat, la Mondeo est élue Voiture de l’année 1994 puis se vend comme des petits pains. Durant sa carrière qui s’étirera jusqu’en 2001, elle recevra de nombreux moteurs, dont l’excellent V6 Duratec (dans sa version ST200), doté de 24 soupapes et 4 arbres à cames en tête. Une bien belle mécanique à partir de laquelle sera élaboré, avec le concours de Cosworth, le fabuleux V12 Aston Martin, qui équipera de nombreux modèles de Gaydon. De la DB7 Vantage à la Vanquish II en passant par la DB9 et la V12 Vantage. Pour ne citer qu’elles !

Pendant ce temps, la Ford Mondeo entre dans sa 2e génération, qui sous sa carrosserie Edge Design, aussi anguleuse qu’était Bio design sa devancière, conserve les soubassements de cette dernière (en étirant certes l’empattement de 5 cm). Ce n’est pas un mal, tant ils sont réussis, notamment l’essieu arrière Quadrilink, à quatre bras. Sous le capot, là aussi, on retrouve un élément enviable : le V6 Duratec. Doté d’une admission variable, ce 2,5 l atmo ne dépasse pas 170 ch, mais il autorise de bonnes performances : 224 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h en 8,6 s.

En France, la Mondeo V6 est proposée en trois carrosseries : berlines 4 et 5 portes, plus break. Deux finitions sont proposées : la Trend (dès 151 000 F soit 34 000 € actuels selon l’Insee), qui offre la clim, le volant réglable dans les deux plans, les 4 vitres et rétros électriques, ou enco l’ESP. Au-dessus apparaît la Ghia qui complète le tout d’une sellerie velours, de jantes en alliage, d’un ordinateur de bord, de la clim auto, ou encore le rétro intérieur électrochrome. Le prix s’en ressent logiquement : dès 159 000 F, soit 35 800 € actuels selon l’Insee.

Joli succès commercial, la Mondeo II bénéficie d’un léger restylage à la mi-2003. Son V6 s’associe désormais à une boîte 6, alors qu’une nouvelle variante luxueuse, l’Elance chapeaute la Ghia. Elle se pare notamment des sièges électriques revêtus de cuir et d’Alcantara. Simultanément, la Trend est retirée Une transmission automatique à commandes séquentielles est désormais proposée en option.

Fin 2004, la grande Ford est à nouveau mise à jour, et là, le moteur V6 passe à 3,0 l et 204 ch. Les performances sont élevées : 240 km/h en pointe, pour un 0 à 100 km/h en 7,9 s, alors que la finition Titanium rappelle par sa présentation la ST220, tout en ne coûtant que 2 600 € de moins. Logiquement, la V6 204 ch se vendra très peu, la clientèle préférant la variante sportive. En 2007, cette génération de Mondeo est remplacée.

Combien ça coûte ?

La Mondeo étant retombée dans l’anonymat, la V6 170 ch berline se déniche en très bon état dès 3 000 €, en affichant environ 200 000 km. A 4 500 €, on accède à des autos de moins de 150 000 km, alors qu’à 6 000 €, les exemplaires peuvent tomber sous les 100 000 km, quand on les trouve. Ajoutez 1 500 € pour les 204 ch, bien plus rares, et encore 500 € pour un break.

Quelle version choisir ?

Préférez les versions restylées, à partir de 2003 donc, car elles sont nettement mieux fabriquées.

Les versions collector

Les V6 204 ch en break seront plus recherchées, surtout en parfait état et sous les 100 000 km. Bon courage pour en trouver une !

Que surveiller ?

Mécaniquement, la Mondeo V6 se révèle très solide. La chaîne de distribution simplifie la maintenance, même si on la contrôlera vers les 150 000 km. Les périphériques peuvent être une source d’ennuis, comme la pompe à eau, les clapets d’admission dynamique (attention s’il le moteur manque nettement de punch avant 3 000 tr/mn) et le volant moteur bi-masse. Attention, ce moteur consomme naturellement un peu d'huile : surveillez fréquemment le niveau.

La boîte tient le coup, mais les silentblocs de suspension avouent une certaine sensibilité. Or, leur bon état est impératif pour profiter des qualités dynamiques de la Mondeo. On regardera aussi les étriers de frein arrière qui ont tendance à gripper, alors que la rouille, comme sur toutes les Ford des années 2000, peut occasionner de gros dégâts dans les passages de roue arrière, surtout avant le restylage, et plus particulièrement sur les exemplaires venant de zones où on sale fortement les routes l’hiver. Enfin, l’habitacle vieillit plutôt bien, malgré quelques bugs électriques.

Sur la route

On profite d’une bonne position de conduite dans la Mondeo, renforcée par un siège convenablement étudié. L’ambiance à bord fait très Volkswagen, sans tout à fait la même qualité de finition, mais l’espace disponible s’avère considérable. Toutefois, le vrai agrément se trouve sous le capot : dès le démarrage, le V6 3,0 l distille sa mélodie douce et enchanteresse dans l’habitacle. On ne répètera jamais assez, la sonorité des 6-cylindres procure du plaisir même à faible vitesse, un atout irremplaçable si on aime les moteurs.

Celui-ci se révèle de surcroît très onctueux, souple et progressif. Il saupoudre le tout de très belles performances (proches de celles de la ST220), surtout que la boîte 6, au maniement aisé, lui convient tout à fait. Dynamiquement, la Mondeo V6 a tout bon, alliant rigueur, précision et vraie tactilité de la part du volant. Une belle mise au point châssis, qui se complète d’un excellent confort, grâce à l’amortissement judicieux. En somme, cette Mondeo V6 3,0 l constitue une surprenante compagne de voyage familial, même si elle avale 10 l/100 km en moyenne. Mais si on la passe à l’éthanol…

L’alternative youngtimer

Ford Scorpio 2.9 24v Cosworth (1994 – 1998)

Celle qui devait devenir « le vaisseau du futur » selon la publicité est vite devenue un vestige du passé. Apparue en 1985 pour remplacer la Granada, la Ford Scorpio a défrayé la chronique par sa ligne voulue avant-gardiste et surtout ses freins ABS de série. Mais son look a effrayé une clientèle conservatrice, alors même que le confort et les qualités routières étaient évidents. Tout comme l’archaïsme du gourmand V6 à arbre cames central.

Banalisée à outrance lors du restylage de 1992, la Scorpio revient à un design clivant en 1994, arborant une face avant façon… Renault Twingo. Mais, sous le capot, le V6 2,9 l revu par Cosworth gagne des culasses à 4 soupapes par cylindre, 4 arbres à cames en tête et développe quelque 207 ch. Résultat, la grande Ford, proposée en berline et en break, pointe à 225 km/h. Elle se révèle de surcroît richement équipée : cuir, clim auto, hifi, double airbag, rétro électrochrome, antipatinage et direction à assistance variable sont de série. Performante, mélodieuse et plutôt efficace, la Scorpio 2.9 24v ne connaîtra qu’un succès d’estime, avant d’être retirée en 1998. Dès 6 000 €.

Ford Mondeo V6 3,0 l (2004) la fiche technique

Moteur : V6, 2 967 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR) Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 204 ch à 6 000 tr/min

Couple : 280 Nm à 4 900 tr/min

Poids : 1 389 kg

Vitesse maxi : 240 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,9 secondes (donnée constructeur)

