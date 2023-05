Ford Mondeo ST200 (1999 – 2000), la familiale fun, dès 3 500 €

Après le gros ratage britannique de la Sierra, qui a coûté leurs places à ses designers, Uwe Bahnsen et Patrick Le Quément, coupables d’un design trop osé, Ford a du mal à définir celle qui va la remplacer. Les propositions vont s’accumuler pour en définir le style, compliquant encore la décision. En revanche, côté châssis, on choisit de bons benchmarks, Honda Accord, Peugeot 405 et surtout Nissan Primera, autant d’autos très compétentes sur la route.

De sorte qu’à sa sortie, en 1993, la Ford Mondeo reçoit de bonnes critiques concernant son comportement routier. Bien équipée (clim, airbag), proposée à un tarif compétitif et agréablement dessinée, la familiale à l’ovale bleu remporte un grand succès. Restylée à grands frais en 1996, la Mondeo va curieusement attendre la fin de sa carrière pour s’offrir une variante sportive, la ST200, quand la Sierra s’est rapidement déclinée en une très performante RS Cosworth.

Mais si celle-ci recourt à un turbo pour booster sa puissance, la Mondeo va bénéficier d’une belle évolution du V6 Duratec de la version 170 ch. Largement repensé, ce bloc à 24 soupapes bénéficie de pistons allégés, d’un taux de compression augmenté, voire d’arbres à cames affûtés. De sorte que la cavalerie bondit à 205 ch, sans recourir à la suralimentation ! Les trains roulants sont modifiés en conséquence : ressorts courts, amortisseurs affermis, barre antiroulis arrière épaissie, triangles et berceau avant issus du coupé Cougar, jantes de 17 pouces. Du travail sérieux !

Révélée en 1999, la Mondeo ST200 surprend, d’autant qu’elle arbore un kit carrosserie suggestif et même voyant. N’oubliant pas la vocation familiale de sa berline, Ford la dote d’un équipement complet : sièges Recaro cuir/tissu, clim, double airbag, ordinateur de bord, 4 vitres et rétros électriques, système audio, ABS… Tout y est ou presque ! Pour autant, le prix demeure raisonnable, à 189 800 F, soit 41 300 € actuels selon l’Insee.

Curieusement, sur les trois carrosseries habituellement proposées sur la Mondeo – 4 portes, 5 portes avec hayon et break –, le constructeur oublie pour la France la plus prisée, la 5 portes. 5 000 exemplaires de la ST200 sont prévus en tout, dont 300 pour l’Hexagone, très majoritairement des breaks, la berline n’en représentant qu’une cinquantaine. Dès 2000, la Mondeo de première génération est retirée, et la ST200 avec elle.

Combien ça coûte ?

Comptez 3 500 € pour une Mondeo ST200 en bon état, qui affichera toutefois plus de 200 000 km. Cela dit, un bel exemplaire de moins de 100 000 km ne dépasse pour l’instant pas les 6 000 €.

Quelle version choisir ?

Entre la berline et le break, c’est une question de préférence personnelle, même si le grand volume (1 610 l pour le coffre, banquette rabattue) de ce dernier constitue un bel argument.

Les versions collector

Toutes, en parfait état d’origine et à faible kilométrage.

Que surveiller ?

Bien mise au point, la Mondeo ST200 profite d’une excellente fiabilité mécanique, le V6 passant sans ennui majeur les 200 000 km. Néanmoins, son admission dynamique IMRC connaît quelques soucis, engendrant une perte de puissance, alors que passé les 100 000 km, on écoutera le bruit qu’émet la chaîne de distribution. L’alternateur et le démarreur ne sont pas très endurants. Côté suspension, surveillez l’état des silentblocs de triangles avant, s’usant vite.

Pour sa part, l’habitacle vieillit plutôt bien, même si les accessoires électriques se révèlent parfois fragiles. En somme, rien de bien grave, n’était un écueil bien connu des Ford des années 90/2000 : la rouille. Examinez particulièrement les passages de roue arrière, les planchers, les longerons et le fond de coffre.

Sur la route

On est bien installé dans la Mondeo, qui propose un volant réglable dans les deux plans. Le siège Recaro assure un excellent maintien ! Dès le démarrage, le moteur donne le sourire par sa musique. Souple et onctueux, il procure un bel agrément même s’il manque de coffre, la faute à un couple maxi haut perché. La boîte un peu longue ne l’aide pas non plus, mais voilà, il chante à pleins poumons quand on passe les 5 000 tr/min, et frôle les 7 000 tr/min. Vraiment sympa, surtout qu’à haut régime, il autorise de bonnes performances.

On le sollicitera d’autant plus volontiers que le châssis encaisse parfaitement la puissance. La Mondeo ST vire à plat, dans un très bel équilibre, tout en manifestant une belle vivacité à s’inscrire en virage. Grogée de grip, elle apparaît donc très efficace et prodigue en sensations, la direction se révélant par ailleurs précise quoiqu’un peu légère… Tout comme le freinage ! Heureusement, la Ford reste confortable en toutes circonstances. Elle avale 10 l/100 km en moyenne, ce qui demeure acceptable.

L’alternative youngtimer

Ford Sierra XR4x4 (1985 – 1993)

S’inscrivant dans une mode initiée par Audi sur la 80 Quattro, Ford propose en 1985 une version 4x4 de sa berline Sierra apparue en 1982. Typée haut de gamme, la XR4x4, c’est son nom, récupère le V6 2,8 l de 150 ch à injection mécanique équipant le coupé XR4i, ce qui lui permet de dépasser les 200 km/h. Très sécurisante à conduire, la XR4x4 n’est cela dit pas à prendre pour une sportive.

Elle privilégie plutôt le confort, l’équipement et la famille. Restylée en 1987, la Sierra XR4x4 passe à 2,9 l (injection électronique) en 1988, sans augmentation de puissance, mais sa consommation importante baisse légèrement. Elle s’arrête en 1993, remplacée par la Mondeo. A partir de 5 000 €.

Ford Mondeo ST200 (1999), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V, 2 495 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR).

Transmission : boîte 5 manuelle, roues avant motrices

Puissance : 205 ch à 6 500 tr/min

Couple : 235 Nm à 5 500 tr/min

Poids : 1 345 kg

Vitesse maxi : 231 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,7 secondes (donnée constructeur)

