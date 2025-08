35 000 euros la ZX, est-ce bien raisonnable ?

Le marché des youngtimers surprend tous les jours avec des modèles âgés de plusieurs décennies en parfait état de conservation ou des voitures à la côte très élevée malgré une large diffusion. Dans le domaine des séries spéciales, la Citroën ZX Pierre Lartigue rendant hommage aux succès du pilote Français en rallye-raid n'existe qu'à 50 exemplaires. Une raison suffisante pour proposer cette auto numérotée et commercialisée en Suisse en 1998 à un prix exceptionnel ? C'est en tout cas ce que pense son vendeur spécialisé dans les véhicules à collectionner.

Car oui, pour l'acquérir, il faudra débourser la bagatelle de 35 000 euros. La voiture affichée par le garage l'Atelier des 1000 se présente avec sa teinte rouge, son double aileron arrière, son badge sur le hayon et son habitacle revu avec un pommeau et des inserts façon carbone. L'annonce permet en outre d'apprendre qu'il s'agit de l'exemplaire n°19 sur 50 et que l'odomètre affiche 157 600 kilomètres.

167 chevaux sous le capot

Pour rappel, la Citroën Zx Pierre Lartigue emploie comme base la version 16V 2,0l quatre cylindres atmosphérique de la sportive française. De quoi délivrer au sol 167 chevaux pour 192 Nm de couple via une boîte manuelle cinq rapports. Du côté des performances, cette Citroën ZX promet un 0 à 100 km/h en 8,5 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 219 km/h.